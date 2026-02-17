El Gobierno de Ceuta rechaza prohibir el uso de símbolos religiosos como el burka en espacios públicos

Archivo - Varias personas tras la oración colectiva con motivo de la festividad del Aíd al-Fitr, en la explanada de Loma Colmenar, a 31 de marzo de 2025, en Ceuta (España) - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ceuta, gobernado por el PP, ha reiterado este martes su "repulsa y rechazo" a cualquier propuesta que pretenda prohibir el uso de símbolos religiosos en espacios públicos, como el burka o el niqab.

Así lo ha manifestado este martes el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, quien ha actuado como portavoz tras la reunión del Consejo de Gobierno y ha recordado que el Pleno de la Asamblea adoptó en junio de 2025 un acuerdo en el que expresó "de manera clara y contundente" su compromiso con los valores democráticos y el respeto a los derechos fundamentales, así como su rechazo a iniciativas de este tipo.

"Nos hemos reafirmado en lo que ya se ha aprobado en el acuerdo de junio de 2025", ha señalado al ser preguntado por la prensa sobre la propuesta de Vox debatida este martes en el Congreso sobre prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos.

El consejero ha reiterado que en el referido pleno acordaron "expresar la repulsa y rechazo a cualquier tipo de propuestas que pretendan prohibir el uso del hiyab y demás símbolos religiosos personales en los espacios públicos". "Por tanto, ante la pregunta que me hace, nos reafirmamos en lo que ya se aprobó en el acuerdo de junio de 2025", ha afirmado.

El Pleno del Congreso vota este martes la toma en consideración de una Proposición de Ley Orgánica para la protección de la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana en el espacio público, presentada por Vox, con la que propone prohibir el velo integral (burka y niqab) en el espacio público. El PP ya ha avanzado que apoyará la iniciativa.