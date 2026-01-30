Gobierno critica "demora" en Melilla en la remisión de expedientes para reubicar menores migrantes en la península

Archivo - La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, en una imagen de archivo durante una atención a periodistas - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

MELILLA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha criticado "la demora" de la Ciudad Autónoma, donde gobierna el PP, en la tramitación de los expedientes necesarios para la reubicación de menores migrantes no acompañados en otros puntos de España de acuerdo con la reforma de la Ley de Extranjería que permite el traslado de menores también desde Canarias y Ceuta por la sobreocupación de sus centros de acogida.

Según ha señalado la también secretaria general del PSOE melillense, a fecha 20 de noviembre Melilla debía haber remitido 76 expedientes, correspondientes al número de menores a trasladar para ajustarse a las ratios establecidas, pero en ese plazo solo se entregaron 30, lo que ha obligado a continuar enviándolos de manera progresiva.

Sabrina Moh ha señalado que a estos traslados "se suman los 30 menores que ya han sido reubicados al amparo del artículo 15 de la Ley de Extranjería", insistiendo en la necesidad de "acelerar el proceso para cumplir con los tiempos legales fijados por la normativa vigente".

La máxima representante del Gobierno de la Nación en la ciudad española del norte de África ha denunciado además la "incoherencia" del PP, al recordar que votó en contra de esta normativa en el Congreso de los Diputados, pero posteriormente la está aplicando tras haber solicitado la declaración de contingencia migratoria. "Se vota en contra de la medida, pero después se aplica. Es una incoherencia evidente", ha señalado, defendiendo que se trata de una norma "beneficiosa" porque introduce mecanismos de solidaridad entre territorios para responder a situaciones de especial presión migratoria.

En este sentido, Moh ha subrayado que "tenemos que apoyarnos como unidad, como país", y ha recalcado que "cuando un territorio se encuentra en una situación más vulnerable, el resto debe actuar de forma solidaria", siempre pensando en "el interés y el bien superior del menor". "Hablamos de personas y, en este caso, de personas especialmente vulnerables, porque son menores", ha remarcado.

La delegada ha explicado que el Ejecutivo central ha insistido en la necesidad de que las administraciones competentes "agilicen los trámites", especialmente en el caso de los menores que llegaron antes de la aprobación de la ley, con el objetivo de resolver los expedientes dentro del plazo establecido.

Sabrina Moh ha hecho estas declaraciones tras presidir una nueva reunión de coordinación interinstitucional en la Delegación del Gobierno en Melilla, presidida por la propia Moh, para el seguimiento de la atención y protección de los menores migrantes no acompañados. El encuentro se enmarca en el cumplimiento del Real Decreto Ley 2/2025, que modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería, y del Real Decreto 658/2025, que regula las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria.

En el encuentro han participado además el secretario general de la Delegación del Gobierno, la directora del Área de Trabajo e Inmigración, así como responsables de la Jefatura Superior de Policía, la Comandancia de la Guardia Civil, la Fiscalía de Área de Melilla, la Dirección General del Menor y la Familia de la Ciudad Autónoma y la médico forense.