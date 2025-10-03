El Gobierno de Melilla denuncia el fracaso del sistema de traslado de menores migrantes a otras CCAA: "No funciona"

La consejera de Políticas Sociales de Melilla, Randa Mohamed (PP), en rueda de prensa - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Políticas Sociales de Melilla, Randa Mohamed (PP), ha denunciado este viernes las "graves deficiencias" del sistema de traslado de menores migrantes no acompañados a la Península a otras comunidades autónomas) y ha criticado que el mecanismo "no funciona, es lento y genera una sobrecarga insostenible".

Según ha explicado en rueda de prensa, los tres primeros traslados previstos han evidenciado los fallos del procedimiento: dos de los jóvenes resultaron ser mayores de edad tras las pruebas de determinación y el tercero ya estaba incluido previamente en el sistema de acogida.

"Ya lo advertimos desde el Partido Popular", ha recordado Randa Mohamed, que ha subrayado que "la propia Delegación del Gobierno se ha visto obligada a convocar una nueva reunión de coordinación ante los problemas detectados".

Mohamed ha recalcado que desde la declaración de la contingencia migratoria el pasado 29 de agosto "no se ha producido ni un solo traslado efectivo a la Península", a pesar de haberse abierto unos 30 expedientes en Melilla, de los cuales "solo cinco se han resuelto sin que ninguno se materializara en desplazamiento".

La también vicesecretaria de Acción Social del PP melillense ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de imponer un sistema ineficaz "sin diálogo ni consenso" que, además, "no prioriza el interés del menor" y está colapsando el trabajo de los centros de acogida y de la propia consejería.

"Cumplimos el Real Decreto porque somos un gobierno serio que respeta la ley, pero seguimos denunciando que es arbitrario y que excluye del reparto a comunidades ricas como Cataluña y País Vasco", ha puntualizado Randa Mohamed.

En este sentido, la consejera ha expresado su escepticismo sobre la capacidad del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para cumplir con su compromiso de reubicar a 24 menores en los próximos diez días, "con el retraso palpable que acumula el sistema".

La consejera ha concluido subrayando que el Gobierno local actúa con "lealtad institucional" y seguirá aportando todos los recursos necesarios, pero ha insistido en que el modelo actual "es injusto, electoralista y no ofrece soluciones reales ni sostenibles al desafío migratorio".