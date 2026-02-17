Un grupo de 126 migrantes deja el CETI de Ceuta, la salida más numerosa de los últimos años

Varias personas a la salida del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), a 17 de febrero de 2026, en Ceuta (España) - Antonio Sempere - Europa Press

CEUTA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de 126 personas de origen subsahariano ha abandonado este martes el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta para su reubicación en recursos de acogida de otras comunidades autónomas. Desde enero se ha trasladado a casi 500 usuarios, aunque las instalaciones siguen sobreocupadas.

Los más de 100 varones que han dejado el CETI son, en su mayoría, naturales de Sudán, además de solicitantes de protección internacional, según las fuentes del interior del centro consultadas por Europa Press.

El grupo ha tomado el barco de las 11,30 horas con destino Algeciras. La de esta ocasión es la reubicación más numerosa que se produce en los últimos años.

Entre el martes y el miércoles está previsto que se produzca el desplazamiento de un total de 130 personas, según han confirmado desde la Delegación del Gobierno en Ceuta.

La institución ha explicado que "se están intensificando los traslados a la península desde esta semana", aunque ha matizado que la reubicación corresponde a los trabajos "ordinarios" de desplazamientos de los usuarios del CETI.

El Centro de Estancia Temporal de Ceuta se encuentra desde hace semanas muy por encima de su capacidad de acogida. Actualmente alberga la atención de más de 800 personas, pese a tener 512 plazas como máximo.

Desde principios de este año, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha organizado la salida de 468 residentes en el CETI, que han partido hacia otras comunidades autónomas.

La administración trabaja desde el 2 de enero en reubicaciones semanales de grupos de 30, 50 y hasta 80 personas, siendo la de este martes la más numerosa que se recuerda en los últimos años.

Pese a las salidas que se producen cada semana, los nuevos ingresos en el CETI son también constantes. Solo el pasado fin de semana accedieron en torno a 90 extranjeros que acababan de llegar a Ceuta de manera irregular, según las fuentes consultadas del interior del centro.

Varios partidos políticos de Ceuta se han pronunciado estos días sobre la situación de congestión que sufren las instalaciones de acogida de migrantes. El partido localista Ceuta Ya! ha denunciado las condiciones de acogida de los usuarios, algunos de ellos hacinados en garajes o durmiendo a la intemperie cuando el centro no puede acoger nuevos ingresos.