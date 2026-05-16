Publicado 16/05/2026 15:13

La Guardia Civil localiza otro migrante ahogado en Ceuta, el decimonoveno de este año

Archivo - Guardias civiles frente a un cadáver de un migrante en la orilla de la playa de la Ribera, a 31 de enero de 2023, en Ceuta (España).
Archivo - Guardias civiles frente a un cadáver de un migrante en la orilla de la playa de la Ribera, a 31 de enero de 2023, en Ceuta (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha recuperado en la mañana de este sábado el cuerpo sin vida de un varón ahogado en aguas de Ceuta en el intento de cruzar a nado desde Marruecos. Es la decimonovena persona migrante hallada muerta en el litoral ceutí en lo que va de año.

Agentes del Servicio Marítimo y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) se desplazaron a la zona de Recinto cuando rondaban las 11:00h. Allí localizaron el cadáver de un hombre, mayor de edad, vestido con traje de neopreno, la indumentaria que suelen usar personas de origen magrebí o subsahariano para intentar llegar a Ceuta a nado de manera irregular.

El estado de descomposición del cuerpo no es avanzado, según informan desde la Comandancia, por lo que las primeras hipótesis apuntan a que el fallecimiento es reciente. Los agentes de la benemérita han procedido al traslado del cuerpo a la base del puerto pesquero, adonde se dirigirá el forense.

Con este hallazgo son ya 19 las personas migrantes encontradas ahogadas en el litoral de Ceuta por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Es una cifra récord en comparación con los datos del año pasado, cuando, a esta altura, se habían localizado diez. El año 2025 terminó con el mayor número de cadáveres de migrantes localizados en la ciudad autónoma, con un total de 46.

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