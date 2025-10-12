La Guardia Civil de Melilla incauta media tonelada de hachís y libera a cinco víctimas de trata en lo que va de 2025

MELILLA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Melilla ha incautado media tonelada de hachís y liberado a cinco personas víctimas de trata de seres humanos en lo que va de año 2025, según el balance ofrecido este domingo por el coronel jefe de la Comandancia, Jesús Rueda Jiménez, durante el acto de celebración de la Patrona del Cuerpo, la Virgen del Pilar, al que asistieron las principales autoridades civiles y militares de la ciudad.

En su intervención, el coronel ha destacado que los agentes del Instituto Armado han trabajado "día a día y todos los días" en la seguridad del perímetro fronterizo con Marruecos, en una labor "discreta, pero intensa y difícil", especialmente durante el verano, cuando se incrementan los intentos de inmigración irregular. "Precisamente cuando más gente está de vacaciones, nosotros trabajamos más que nunca, con la mayor profesionalidad y con absoluto respeto a las leyes vigentes", ha subrayado Rueda, quien ha señalado que en los últimos meses "han sido detenidos siete patrones de embarcaciones por intentar introducir migrantes en la ciudad de forma clandestina".

El coronel ha apuntado asimismo las actuaciones llevadas a cabo en la frontera de Beni Enzar que separa la ciudad española de Marruecos y en el puerto comercial con conexiones marítimas con Málaga, Almería y Motril (Granada), "donde se ha logrado intervenir cerca de media tonelada de hachís en diferentes operaciones e inspecciones, tanto a la entrada como a la salida de la ciudad, en vehículos y embarcaciones".

En el ámbito de la lucha contra el crimen organizado, Rueda ha subrayado la desarticulación de cinco organizaciones criminales con ramificaciones en Melilla, Málaga, Murcia y Barcelona. Además de las detenciones, ha resaltado la importancia de "neutralizar los circuitos de blanqueo de capitales de estas redes, con la incautación de bienes valorados en más de 16 millones de euros".

OPERACIONES ANTITERRORISTAS

El jefe de la Guardia Civil en Melilla ha resaltado también la participación de efectivos melillenses en varias operaciones antiterroristas desarrolladas tanto en la ciudad como en otros puntos de España. Entre ellas, ha citado la operación que permitió desarticular "al principal elemento de propaganda de Daesh a nivel mundial", en la que los guardias civiles de Melilla tuvieron "una participación muy importante", así como otra que "culminó con la detención en Barcelona de un radicalizado que planeaba un envenenamiento masivo".

En su discurso, Rueda ha puesto en valor las actuaciones encaminadas a proteger a las personas más vulnerables, "entre ellas la liberación de cinco víctimas de trata de seres humanos y la detención en Valencia de un individuo investigado por pornografía infantil", que había acosado a una menor melillense. "Fuimos a Valencia a detenerlo y a evitar que acosara a más niñas. Porque no lo duden los malos: iremos desde Melilla hasta donde sea para proteger a nuestros menores", ha afirmado con contundencia durante su alocución ante un numeroso audtorio.

Finalmente, el coronel ha querido destacar los servicios humanitarios realizados por los agentes durante el último año, "entre ellos maniobras de reanimación en la frontera de Beni Enzar, la atención a una persona con ideas suicidas en la playa y, sobre todo, los rescates en el mar", gracias a los cuales "19 personas siguen con vida y lo pueden contar".