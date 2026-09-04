Guardia Civil y Policía Nacional activan la Operación Feriante en Melilla para evitar viaje de polizones a la península

La Guardia Civil realiza inspecciones en el marco de la Operación Feriante. - GUARDIA CIVIL

MELILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Policía Nacional pondrán en marcha desde la madrugada de este domingo la Operación Feriante 2026, un dispositivo de seguridad destinado principalmente a evitar el embarque clandestino de migrantes y polizones en las atracciones, camiones, bateas y remolques de los feriantes que abandonen Melilla con destino a la península, en los ferrys hacia Málaga, Almería y Motril (Granada), tras la finalización de las fiestas patronales en la ciudad español del norte de África.

Según ha informado este viernes un portavoz de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla y la Jefatura Superior de Policía desplegarán el dispositivo los días 7, 8 y 9 de septiembre, coincidiendo con el regreso de los feriantes y sus instalaciones, con el objetivo prioritario de garantizar la seguridad ciudadana, prevenir la intrusión de personas no autorizadas y evitar embarques clandestinos desde el recinto portuario.

En el caso de la Guardia Civil, la operación se desarrollará dentro de sus competencias como responsable de la custodia, control y vigilancia del recinto portuario, una zona restringida en la que el instituto armado ejerce funciones de policía integral. Entre sus cometidos se encuentran el Resguardo Fiscal del Estado y la vigilancia fronteriza de equipajes y medios de transporte tanto en los buques de llegada como en los de salida.

Por su parte, la Policía Nacional desplegará un dispositivo integrado por las Unidades de Guías Caninos, Medios Aéreos mediante drones y la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).

La actuación comenzará en el recinto ferial, donde se establecerán los primeros controles y medidas de seguridad. Posteriormente, los feriantes serán acompañados y escoltados hasta la estación marítima, reforzando de esta manera la vigilancia durante el desplazamiento de las atracciones y vehículos hacia el puerto.

La coordinación entre ambos cuerpos permitirá mantener un control continuado desde el recinto ferial hasta el embarque, con el objetivo de dificultar que personas no autorizadas puedan ocultarse en las instalaciones o acceder clandestinamente a los buques.

PERROS ESPECIALIZADOS

La Guardia Civil concentrará buena parte de sus esfuerzos en la inspección de camiones, bateas, remolques y atracciones de feria, controles que se mantendrán de manera ininterrumpida desde el momento en que las instalaciones accedan a la zona restringida de seguridad del puerto hasta su embarque en los distintos buques con destino a la península.

El dispositivo contará con un importante despliegue de medios humanos y tecnológicos para reforzar la vigilancia y dificultar cualquier intento de acceso clandestino a los vehículos o a las embarcaciones. En primera línea participarán los agentes del Equipo de Registro de la Sección Fiscal del Muelle, perteneciente a la 1ª Compañía Fiscal y de Fronteras, con el apoyo de efectivos de la Compañía de Seguridad Ciudadana.

A este dispositivo se sumará el Servicio Cinológico, cuyos guías y perros especializados participarán en las labores de búsqueda y localización de personas, así como en la detección de explosivos y sustancias estupefacientes.

La vigilancia se extenderá también al entorno marítimo. Una embarcación del Equipo Marítimo de la Guardia Civil se encargará de custodiar el perímetro acuático para tratar de impedir cualquier aproximación clandestina a los buques durante las operaciones de embarque.

Asimismo, los agentes dispondrán de dispositivos tecnológicos portátiles para la búsqueda y localización de personas en espacios confinados, una herramienta especialmente orientada a detectar a posibles polizones ocultos en vehículos o estructuras de las atracciones.

La 2ª Compañía Fiscal reforzará el operativo desde el aire mediante su Equipo de Drones, que permitirá ampliar la vigilancia sobre las instalaciones portuarias y sus zonas de acceso.

Asimismo, ha subrayado que más allá de impedir los accesos irregulares a los buques, la Guardia Civil ha subrayado que uno de los objetivos de la Operación Feriante es proteger la seguridad y la integridad física de las personas que puedan intentar ocultarse en camiones, remolques, atracciones u otros espacios con la intención de abandonar clandestinamente Melilla.

El portavoz policial ha advertido que este tipo de intentos puede entrañar graves riesgos para quienes se introducen en lugares de difícil acceso o en espacios confinados, especialmente durante las operaciones de transporte y embarque.