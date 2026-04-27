La Guardia Civil recupera el cadáver de un migrante marroquí en Ceuta

Archivo - Imagen de archivo de una patrulla del Servicio Marítimo de la Guardia Civil durante un rescate frente a la playa del Tarajal, en Ceuta - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha recuperado el cuerpo sin vida de un joven marroquí en la playa del Tarajal, Ceuta. El hallazgo se ha producido a primera hora de la mañana de este lunes, cuando el varón ha sido avistado ya en la orilla próxima a la frontera con Marruecos. Con esta aparición se eleva a 15 la cifra de personas migrantes halladas muertas en el litoral ceutí tras intentar cruzar desde el país vecino.

El hombre era mayor de edad y portaba traje de neopreno y aletas, indumentaria usada por los conocidos como "nadadores", los jóvenes extranjeros que tratan de acceder a Ceuta de manera irregular a nado.

La localización de este cadáver se produce tras un fin de semana caracterizado por la fuerte presión migratoria contenida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el perímetro fronterizo y el mar.

La niebla presente durante el sábado y el domingo ha propiciado un incremento en los intentos de entrada a nado y por la valla desde localidades marroquíes próximas a la ciudad autónoma. La intensa actividad ha obligado este domingo a la Policía Nacional a intervenir en el rescate de personas.

Los servicios sanitarios de emergencias y urgencias también han estado haciéndose cargo de la situación para controlar el estado de las personas migrantes que llegaban a Ceuta en peores condiciones.

En la mañana de ayer, un joven que cruzó a nado hasta Ceuta fue trasladado al servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) con un cuadro de hipotermia severa y traumatismo craneal, según han informado fuentes sanitarias.

En lo que va de 2026, la Guardia Civil ha recuperado ya 15 cadáveres de migrantes en las costas de Ceuta. El pasado año concluyó con la cifra récord de cuerpos sin vida hallados en el litoral ceutí, con un total de 46.