La Guardia Civil recupera el cadáver de otro joven magrebí en Ceuta

Archivo - Guardias civiles frente a un cadáver de un migrante en la orilla de la playa de la Ribera, a 31 de enero de 2023, en Ceuta (España). Imagen de archivo. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han recuperado este lunes el cuerpo sin vida de un joven de origen magrebí flotando en el mar de Ceuta. Se trata del cadáver número 32 aparecido en las costas de la ciudad autónoma desde enero de 2025, el noveno en lo que va de septiembre, el mes con más hallazgos del año.

El instituto armado se ha trasladado hasta la cala del Sarchal tras recibir un aviso por la tarde. Han procedido a apartar del agua el cuerpo de un varón joven, aunque de edad aún indeterminada, puesto que no llevaba documentación encima.

Su identidad se conocerá una vez sea sometido a la autopsia del forense, aunque desde la benemérita han confirmado que su origen es del Magreb y que portaba traje de neopreno y aletas.

Es el atuendo con el que los jóvenes de Marruecos, principalmente, se lanzan al mar desde la localidad más cercana a Ceuta, Fnideq, para nadar hasta la ciudad autónoma tratando de no ser vistos por las autoridades marroquíes y la Guardia Civil.

El incremento de la presión migratoria en la frontera del Tarajal durante el mes de septiembre, debido a la niebla presente durante las noches y a la poca visibilidad, ha tenido como consecuencia la aparición de nueve cadáveres.

Los intentos de entrada se siguen produciendo, especialmente por vía terrestre -a nado o por la valla-, aunque también por vía marítima -con embarcaciones-.