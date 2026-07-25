La Guardia Civil recupera en Ceuta el cadáver de un joven migrante

Archivo - Migrantes magrebíes - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han recuperado a primera hora de la tarde de este sábado el cuerpo sin vida de un joven migrante que falleció ahogado en el intento de llegar a nado a la ciudad autónoma desde Marruecos.

Con este fallecimiento, ya son 24 las personas de origen extranjero localizadas por autoridades españolas en aguas ceutíes en lo que va de año.

El cuerpo ha sido trasladado a la base de Salvamento Marítimo, donde han aguardado la llegada de la policía judicial, a cargo del levantamiento del cadáver, tras lo cual ha sido transportado al Instituto de Medicina Legal, donde será sometido a la correspondiente autopsia.

Este nuevo hallazgo se produce en un escenario marcado por un notable incremento de la presión migratoria sobre Ceuta. En las últimas semanas, las llegadas irregulares se han intensificado tanto a nado como a través de la valla.

El aumento de los flujos se traduce también en una mayor tensión de los recursos de acogida de la ciudad. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) afronta una situación de elevada presión.

Más de un centenar de personas permanecen estos días a las puertas de las instalaciones a la espera de completar el procedimiento de identificación obligatorio previo a su ingreso.