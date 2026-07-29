La Guardia Civil recupera dos cuerpos en aguas de Ceuta y eleva a 29 los migrantes fallecidos este año

Archivo - Vista de la frontera entre España y Marruecos. Imagen de archivo. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha recuperado este miércoles los cuerpos de dos varones ahogados en aguas de Ceuta en el intento de cruzar a nado desde Marruecos. Ya son 29 los migrantes fallecidos que aparecen en las costas de la ciudad en lo que va de año tras un 2025 que finalizó con 46 muertos.

El primero de los cuerpos fue localizado durante la mañana de este miércoles. El fallecido vestía únicamente un bañador. Horas más tarde, los equipos de búsqueda recuperaron un segundo cadáver, que portaba un traje de neopreno, una indumentaria habitual entre los denominados "nadadores", en su mayoría jóvenes que intentan alcanzar la costa mediante una travesía irregular por mar.

Los cuerpos recuperados este miércoles se suman a las cuatro víctimas mortales registradas durante el pasado fin de semana, cuando se inició la calificada por el Gobierno local como "crisis migratoria".

En una semana son 1.500 las personas migrantes, entre adultos y menores, que han accedido de manera irregular a Ceuta, según los datos actualizados este miércoles por el presidente de la Ciudad, Juan Vivas. El jefe del Ejecutivo ceutí ha asegurado que la media de entradas diarias es de 200 extranjeros.

El mar ceutí se ha convertido en un "coladero" desde que a principios de julio el Tribunal Supremo dictó sentencia firme sobre las devoluciones en caliente de los migrantes captados en el intento de entrar a Ceuta a nado.

Solo entre la noche del pasado martes y la mañana de este miércoles, Salvamento Marítimo y Cruz Roja han rescatado a 119 personas, según ha informado la institución dependiente del Ministerio de Transportes a Europa Press. La embarcación Salvamar Atria sirve de apoyo a las labores de auxilio en el mar de la Guardia Civil.