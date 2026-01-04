La Guardia Civil recupera el primer cadáver de un migrante en Ceuta este año

Archivo - Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil rescatan a una persona migrante en la playa del Tarajal, a 3 de enero de 2025, en Ceuta (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha recuperado este sábado en Ceuta el cuerpo sin vida de un varón marroquí a la altura del espigón de la playa del Tarajal, junto a la frontera que separa la ciudad autónoma de Marruecos.

Es el primer cadáver de una persona migrante localizado en las costas ceutíes este año tras batirse el récord del mayor número de fallecidos hallados en aguas de la ciudad en 2025 con 46 cuerpos. Todos ellos de jóvenes de origen magrebí o subsahariano que trataron de llegar a nado a territorio español.

Tras recibir el aviso a principios de esta tarde, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y el Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) se han trasladado a la zona para dar con el hombre ahogado.

El cuerpo corresponde a un varón adulto que no portaba traje de neopreno ni ningún otro tipo de equipamiento especializado para realizar la travesía a nado desde el país vecino hasta la costa ceutí, según ha informado la Benemérita.

El cuerpo ha sido trasladado hasta la base del Servicio Marítimo en el puerto pesquero, desde donde será enviado al Instituto de Medicina Legal para proceder a la autopsia.

La cifra de fallecidos en estas circunstancias hallados en 2025 duplicó los datos de 2024, cuando fueron localizados 21 cadáveres.

La delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez, tildó hace unos días de "fracaso de la sociedad" la elevada cifra de fallecidos en el mar en una rueda de prensa ofrecida cuando el número de ahogados en 2025 aún era de 44.

"Pese a la labor humanitaria que hace la Guardia Civil, hay niños y adultos que se nos mueren en el mar", lamentó la socialista en la comparecencia para hacer balance del 2025, ocasión que quiso aprovechar para expresar su "más sentido pésame y tristeza" por la situación.