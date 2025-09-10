La Guardia Civil recupera tres cadáveres de migrantes en menos de cinco horas en Ceuta

Archivo - Imagen de archivo de la Guardia Civil en un rescate en la playa del Tarajal, Ceuta, el pasado enero - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha recuperado este miércoles en el agua los cuerpos sin vida de tres jóvenes magrebíes que fallecieron tratando de cruzar a nado desde Marruecos hasta Ceuta. Con estos hallazgos, son ya 30 los cadáveres de migrantes encontrados en aguas ceutíes en lo que va de año.

El primer cadáver ha sido localizado por el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) en torno a las 10,00 horas flotando en el agua. No llevaba aletas ni traje de neopreno, atuendo que suelen usar quienes intentan alcanzar Ceuta de forma irregular.

Los otros dos hallazgos se han producido a mediodía, a alrededor de las 15,00 horas y hasta el momento, no ha trascendido más información sobre los últimos cuerpos encontrados.

La cifra de fallecidos en lo que va de año supera ampliamente los 21 cuerpos que fueron recuperados en 2024. Ya son siete los cuerpos encontrados en los primeros diez días de septiembre, frente a los seis aparecidos en agosto.

La presión migratoria en la ciudad autónoma se ha mantenido durante todo el verano, con intervenciones diarias, sobre todo nocturnas, tanto de la Guardia Civil como de las autoridades marroquíes, que tratan de frenar los continuos intentos de cruce irregular desde el país vecino. Agosto cerró como el mes más trágico hasta el momento, con seis cadáveres recuperados.

En paralelo, los recursos de acogida de la ciudad se encuentran saturados. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), con capacidad máxima para 521 personas, alberga a más de 800 residentes, lo que ha provocado que no se admitan nuevos ingresos.

Como consecuencia, más de un centenar de migrantes y refugiados de diversas nacionalidades permanecen en situación de calle durante más de dos semanas frente a las puertas del centro, con acceso limitado únicamente a las tres comidas diarias y a servicios de aseo.

El Gobierno intenta aliviar esta presión mediante traslados semanales a la península. El pasado jueves, por ejemplo, se ha producido la salida de 54 varones.

El área de Menores de la Ciudad Autónoma también sufre una situación crítica, con cerca de 500 niños acogidos pese a contar solo con 132 plazas. El Gobierno autonómico sigue a la espera de que se inicie la reubicación de 450 niños migrantes contemplada en el Real Decreto-Ley aprobado recientemente por el Consejo de Ministros, aunque será insuficiente.

SOBREOCUPADA DE MENORES

El Gobierno de Ceuta no logrará paliar la sobreocupación en su sistema de acogida de menores después de que se materialice el traslado de los 450 niños migrantes.

El portavoz del Ejecutivo local, Alejandro Ramírez, ha explicado este miércoles que la reubicación a otras comunidades autónomas reducirá el número de personas acogidas a un centenar en unos recursos que cuentan con 27 plazas en total.

"Estamos en una sobreocupación cercana al 2.000%. La presión que soporta Ceuta es muy superior a la de cualquier otro territorio del país", ha afirmado el popular en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Ramírez ha explicado que, en la actualidad, los recursos de atención a menores en Ceuta albergan a unos 560 niños, una cifra que multiplica casi por 25 la capacidad que la normativa estatal establece para la ciudad.

El portavoz ha reconocido que, por el momento, no hay una fecha concreta para que comiencen los traslados. "Se han realizado todos los trámites que nos corresponden: la remisión de expedientes, la declaración de emergencia y la solicitud de reubicación. Todo se tramitó prácticamente al día siguiente de aprobarse el Real Decreto-Ley, pero no tenemos confirmación de cuándo se ejecutará el traslado", ha señalado.

Ramírez también ha entrado a valorar la situación de calle en la que se encuentran más de 100 adultos a las puertas del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), donde no reciben nuevos residentes desde hace dos semanas debido a la sobreocupación de las instalaciones.

Pese a que la competencia en materia de migraciones recae en la Administración General del Estado, Ramírez ha insistido en que el Gobierno ceutí mantiene una actitud de colaboración plena. "Es complicado, por parte de la Ciudad, como siempre, estamos colaborando en todo lo que sea posible para intentar ir buscando salidas", ha apuntado.

Ante las imágenes de campamentos improvisados frente al CETI, Ramírez ha manifestado que son "comprensivos". Según el portavoz, la solución pasa por una "reubicación real y efectiva" que permita a los migrantes integrarse en centros de la península con capacidad suficiente.