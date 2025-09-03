La Guardia Civil recupera el vigesimocuarto cadáver de un migrante en Ceuta desde enero

Archivo - Imagen de una zodiac de la Guardia Civil durante un rescate en Ceuta - ANTONIO SEMPERE / EUROPA PRESS - Archivo

CEUTA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha recuperado este miércoles el cadáver de un migrante que flotaba en el agua en la costa de Ceuta. Es el vigesimocuarto fallecido hallado en las mismas circunstancias en lo que va de año.

El servicio de emergencias 112 recibió un aviso cuando rondaban las 10,00 horas y agentes de la Benemérita se trasladaron de inmediato hacia la zona de Punta Almina para localizar el cuerpo.

El cuerpo pertenece a un varón de edad indeterminada debido al avanzado estado de descomposición en el que se encuentra, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil a esta agencia.

El fallecido vestía solo un bañador, no portaba aletas ni traje de neopreno, atuendo común entre los llamados "nadadores", jóvenes magrebíes que se lanzan al mar desde localidades marroquíes próximas a Ceuta para entrar a nado irregularmente en la ciudad autónoma.

El cadáver fue recuperado por el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) del instituto armado, con apoyo del Servicio Marítimo. El cuerpo será trasladado al instituto forense para ser sometido a una autopsia.

Se trata del cadáver número 24 aparecido en las costas de la ciudad autónoma desde enero de 2025, el primero de septiembre, tras un mes de agosto en el que se recuperaron seis. Ya se ha superado el total de fallecidos aparecidos en 2024, cuando se encontraron 21 entre enero y diciembre.