Identificado en Melilla por estafar más de 3.000 euros con el método del "hijo en apuros" a una familia de Toledo

Imagen de un agente de la Guardia Civil de Melilla. - GUARDIA CIVIL

MELILLA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha identificado e investigado en Melilla a una persona como presunto autor de un delito de estafa mediante el conocido método del "hijo en apuros", según ha informado a Europa Press un portavoz de la Comandancia local.

El presunto autor, que se hacía pasar por la hija de la víctima para solicitar dinero urgente a través de WhatsApp, es acusado de supuesta estafa de 3.183 euros de dinero procedente de un fraude cometido con una familia de Toledo.

Según ha explicado, durante la investigación descubrieron que "la víctima recibió un mensaje SMS de una persona que suplantaba la identidad de su hija y que, posteriormente, le pidió continuar la conversación a través de la aplicación de mensajería WhatsApp". Una vez establecida la comunicación, "el estafador solicitó una transferencia urgente por la cantidad mencionada".

La Guardia Civil ha identificado e investigado en Melilla a una persona como presunto autor de un delito de estafa mediante el conocido método del "hijo en apuros", según ha informado este jueves la Comandancia local.

Según ha informado este jueves un portavoz de la Comandancia del Instituto Armado, la actuación ha sido llevada a cabo por el Equipo @, especializado en ciberdelincuencia, que logró localizar al sospechoso como titular de una cuenta bancaria en la que se ingresaron 3.183 euros procedentes de un fraude cometido en la provincia de Toledo.

En lo que va de año, el Equipo @ de la Comandancia de Melilla ha esclarecido un total de 11 delitos telemáticos. Entre ellos figuran dos casos de "smishing" -fraudes mediante enlaces maliciosos- con 6.646 euros estafados; tres estafas en compras por internet por valor de 2.700 euros; y cuatro denuncias por transferencias no consentidas, de las que tres han sido resueltas.

Asimismo, se han investigado dos casos del método del "falso hijo en apuros", con un total de 6.283 euros estafados, ambos esclarecidos, así como dos denuncias por amenazas a través de redes sociales, una de ellas ya resuelta.

La Guardia Civil ha recordado la importancia de extremar las precauciones ante este tipo de engaños, cada vez más sofisticados. Entre las principales recomendaciones, destaca desconfiar de mensajes que exijan actuar con urgencia, no facilitar datos personales por teléfono y verificar siempre por otras vías cualquier solicitud de dinero recibida a través de aplicaciones o redes sociales.

Además, ha insistido en que entidades bancarias o empresas no solicitan información sensible por estos canales, por lo que ante cualquier duda se recomienda interrumpir la comunicación y contrastar la información por medios oficiales.