Imbroda abre la puerta a reconsiderar el voto de PP sobre la prohibición del burka si Vox "no criminaliza a inmigrantes"

MELILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha anunciado este jueves que su grupo estaría dispuesto a reconsiderar su voto en contra si Vox vuelve a presentar en la Asamblea melillense su moción para prohibir el uso del velo islámico integral --burka y niqab, que cubren completamente el rostro-- siempre que el nuevo texto "no criminalice a ningún inmigrante".

A preguntas de los periodistas, Imbroda ha recordado que a finales de 2025 el PP votó en contra de la iniciativa de Vox porque, en su opinión, era "infumable" y contenía planteamientos que consideraban contrarios a la libertad religiosa. "No daremos nuestro voto a ninguna propuesta que sea contraria a lo que es la libertad de religión y a la confesión religiosa", ha afirmado

El presidente autonómico ha asegurado que aún desconoce el contenido de una posible nueva moción avanzada por el presidente de Vox en la ciudad española del Norte de África, José Miguel Tasende, tras ver que el Grupo Parlamentario Popular dio este martes su voto afirmativo a la propuesta de su partido en el Congreso de los Diputados aunque finalmente no salió a adelante por la oposición del resto de grupos.

"Yo no he visto lo que va a hacer Vox. Cuando nos lo planten encima de la mesa, lo veremos", ha señalado, para insistir en que su formación no aceptará textos que "cataloguen posibles delincuentes" o discriminen "por el mero hecho de que fueran de otra religión".

Imbroda también ha condicionado cualquier apoyo a que la iniciativa, en caso de prosperar a nivel nacional, no tenga carácter punitivo ni vulnere derechos fundamentales. "Si lo hacen en el conjunto de España y no sea una acción punitiva ni contraria a la libertad de religión, hablaremos. Si no, la desatenderemos", ha apuntado.

En relación con el debate abierto a nivel estatal, el dirigente popular indicó que desconoce cuál será la postura del PSOE, aunque señaló que existen informaciones sobre la posibilidad de que los socialistas abran conversaciones con el PP para abordar una eventual prohibición del burka en espacios públicos.

Sobre las críticas de la oposición, que atribuyen este posible cambio de posición del PP a intereses electorales, Imbroda restó importancia a esos reproches. "No me preocupan nada: cero absoluto", declaró.

La moción presentada por Vox en la Asamblea de Melilla a finales de 2025 instaba al Gobierno de la Nación a promover una ley orgánica que prohíba en el espacio público las prendas que ocultan totalmente el rostro, como el burka y el niqab, en defensa --según la formación-- de la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana. El partido liderado por Santiago Abascal precisó que el uso del hiyab u otras prendas que cubren el cabello o el cuello, pero dejan visible el rostro, no se vería afectadas.

Un día después de una operación antiterrorista en la ciudad, el presidente de Vox Melilla, José Miguel Tasende, defendió la iniciativa subrayando que se trataba de una medida "a favor de los derechos de las mujeres y de la seguridad de todos", y recordó que en 2010 el Ayuntamiento de Lérida aprobó una disposición similar --con el apoyo de PSOE y PP-- que posteriormente fue anulada por falta de competencia municipal.

Según Vox, la propuesta ponía el acento en la protección de la dignidad y la libertad de las mujeres, así como en la necesidad de garantizar la seguridad ciudadana, al considerar que las prendas que impiden la identificación visual completa "suponen un grave obstáculo para la convivencia y dificultan la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad".

Sin embargo, en aquella ocasión el PP votó en contra de la propuesta de Vox, junto con el resto de partidos que conforman la Asamblea melillense, como son PSOE, Coalición por Melilla y Somos Melilla.