Imbroda afirma que Ceuta y Melilla "siempre serán españolas" tras palabras de un exasesor de Trump sobre su soberanía

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP). - GOBIERNO MELILLA

MELILLA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha afirmado que Ceuta y Melilla "siempre serán españolas", en respuesta a las declaraciones del analista estadounidense Michael Rubin, quien planteó que Estados Unidos debería "reconocer" la soberanía de Marruecos sobre ambas ciudades, al tiempo que sugirió la posibilidad de una "Marcha Verde" similar a la de 1975 sobre le Sáhara Occidental.

A preguntas de los periodistas, Juan José Imbroda ha reclamado "respeto" hacia los ciudadanos de Ceuta y Melilla por parte de Michael Rubin, investigador del American Enterprise Institute (AEI), tras sus manifestaciones a propósito de la guerra de EEUU e Israel contra Irán y la posición contraria del Gobierno español.

El dirigente melillense ha subrayado la vinculación histórica de la ciudad con España, recordando a Michael Rubin que Melilla es España desde 1497, hace más de 528 años, concretamente 288 años antes del nacimiento de los Estados Unidos de América como nación. "Es un dato histórico incontestable", ha insistido.

Imbroda ha defendido además el carácter "plural, abierto y en libertad" de la ciudad española del norte de África, destacando las oportunidades de desarrollo personal y profesional que ofrece a sus habitantes. En este sentido, ha rechazado cualquier planteamiento que cuestione la soberanía española sobre Melilla, al considerar que supone tratar a sus cerca de 90.000 residentes como "mercancía". "Un respeto a los habitantes. ¿Cómo que nosotros somos mercancía?", ha enfatizado.

El presidente melillense ha reiterado que la pertenencia de Ceuta y Melilla a España "no puede ser puesta en duda" y ha calificado las declaraciones del ex asesor Donald Trump como "improcedentes e inviables".

Por otro lado, Imbroda ha aprovechado para criticar la actuación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de no contribuir al desarrollo ni a la defensa de los intereses de Melilla. Según ha señalado, el Ejecutivo central tampoco estaría alineado con la estrategia europea en un contexto internacional cada vez más complejo.

"Tenemos que estar plenamente integrados en Europa, que es nuestro sostén en un mundo globalizado", ha defendido, advirtiendo de que España "no debe distanciarse de sus socios comunitarios".

Con todo, Imbroda ha diferenciado entre sus críticas al Gobierno central y el rechazo frontal a las declaraciones de Rubin, insistiendo en que la soberanía española sobre Melilla y Ceuta "no está en cuestión ni puede estarlo".