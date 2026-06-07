Imbroda anuncia que Melilla construirá 1.024 viviendas protegidas en cinco años con la generación de 1.250 empleos

Imbroda durante una reciente colocación de una primera piedra de VPO en Melilla. - GOBIERNO MELILLA

MELILLA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Ciudad Autónoma de Melilla impulsará la construcción de 1.024 viviendas de protección oficial durante los próximos cinco años, una actuación que supondrá una inversión estimada de 135 millones de euros y la creación de entre 1.100 y 1.250 empleos directos. Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno local, Juan José Imbroda (PP), quien ha asegurado que el Plan de Vivienda 2026-2030 como una de las principales iniciativas de la legislatura para responder a la demanda habitacional existente en la ciudad.

Imbroda ha defendido la viabilidad de este programa, que contempla la construcción tanto de viviendas en régimen de venta como de alquiler social, y ha precisado que se desarrollará entre 2026 y 2030, aunque algunas promociones podrían finalizar y entregarse entre 2031 y 2032 debido a los plazos de adjudicación y ejecución de las obras.

El presidente melillense ha explicado que actualmente ya están en marcha tres promociones que suman 35 viviendas: seis en la calle Luis de Molini, ocho en Sargento Sousa Oliveira y 21 en Hermanos Sennen. "Estas las hacemos con nuestros propios medios", ha señalado.

Según ha detallado, el calendario previsto prevé que en 2027 comenzará la construcción de 285 viviendas. De ellas, 85 se levantarán en dos parcelas de Gabriel de Morales, 60 en Averroes y 140 en el sector S-13, frente a la Residencia de Mayores.

Para 2028, ha añadido, está programada una primera fase de 200 viviendas en la zona de Santiago. En 2029 se completará una nueva promoción de 63 viviendas en el sector S-13 y se iniciará una segunda fase de otras 200 viviendas en Santiago. Finalmente, en 2030 se ejecutará una tercera fase de 241 viviendas en esa misma zona, alcanzando así las 1.024 viviendas contempladas en el plan.

Imbroda ha explicado que en materia de financiación, el proyecto combinará distintas fuentes de recursos: "El 15 por ciento de la inversión, unos 20 millones de euros, procederá de fondos propios de la Ciudad Autónoma. Otro 20 por ciento, equivalente a 27,5 millones de euros, se obtendrá mediante la colaboración con la iniciativa privada" ha apuntado.

Además, ha dicho que se prevé cubrir un 40 por ciento de la financiación mediante créditos bancarios, lo que supondrá alrededor de 54 millones de euros, mientras que el 25 por ciento restante, unos 33 millones, se espera obtener a través de un nuevo convenio con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en materia de vivienda.

Imbroda ha destacado el impacto económico y laboral de esta actuación, al considerar que permitirá generar entre 1.100 y 1.250 puestos de trabajo directos durante su desarrollo. Asimismo, ha anunciado el refuerzo de la estructura técnica de la Administración autonómica mediante la incorporación de cuatro arquitectos superiores y cuatro arquitectos técnicos para agilizar la ejecución de este y otros proyectos.

No obstante, el presidente de la Ciudad Autónoma ha reconocido su preocupación por la escasez de empresas constructoras con capacidad suficiente para afrontar proyectos de esta magnitud en Melilla. Por ello, ha realizado un llamamiento al sector empresarial local para que "dé un paso adelante" y pueda asumir obras de mayor envergadura, especialmente en el ámbito de la construcción de vivienda protegida.