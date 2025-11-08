Imbroda celebra que Feijóo elija Melilla para la primera reunión del Comité de Dirección del PP fuera de la Península

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a su llegada al funeral de Estado por las víctimas de la DANA de Valencia - PP MELILLA

MELILLA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha mostrado su "gran satisfacción" ante la decisión del Partido Popular de celebrar en Melilla, por primera vez en su historia, el Comité de Dirección Nacional fuera de su sede central de Génova 13, en Madrid, y fuera también de la península ibérica. El encuentro, presidido por Alberto Núñez Feijóo, tendrá lugar eSTE lunes 10 de noviembre en el Hotel Tryp Melilla Puerto, en una jornada que Imbroda ha calificado de "inédita y de gran relevancia para la ciudad".

A preguntas de los periodistas, Imbroda ha detallado que Feijóo y los integrantes del Comité de Dirección comenzarán a llegar a la ciudad el domingo 9, para mantener el lunes su tradicional reunión semanal, que por primera vez se desarrollará fuera de Madrid y de la Península Ibérica. "Es algo histórico, muy importante y que demuestra una gran sensibilidad hacia Melilla", ha subrayado el mandatario melillense.

El dirigente popular ha asegurado que el Comité de Dirección "es como el Consejo de Ministros del Partido Popular", por lo que su desplazamiento íntegro hasta Melilla "pone de manifiesto el compromiso y el interés del presidente Feijóo y de todo su equipo por los problemas y las oportunidades de la ciudad".

Durante su estancia, Alberto Núñez Feijóo ofrecerá además un acto público a partir de las 12.30 horas en el Hotel Melilla Puerto, dirigido a afiliados y simpatizantes, en el que presentará los ejes del Plan Nacional para una Inmigración Legal, Ordenada y Mutuamente Beneficiosa, que el líder del PP considera una "reforma profunda de la política migratoria" en España.

Imbroda ha destacado que "Feijóo viene acompañado por toda la dirección del partido" y que "la cita permitirá charlar, trabajar y avanzar en propuestas concretas para Melilla". El presidente melillense ha invitado a todos los ciudadanos interesados a asistir al encuentro del lunes, en el acto público que realizará en el Hotel Melilla Puerto, que considera "una muestra más de la sensibilidad y el compromiso del Partido Popular con nuestra ciudad".