Imbroda denuncia "trato desigual" del Ministerio de Defensa a Melilla frente a Ceuta en la cesión de suelo militar

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, durante una visita a unas obras en la ciudad - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha denunciado este martes el "trato desigual" que, a su juicio, recibe Melilla por parte del Ministerio de Defensa en materia de cesión de suelo militar, especialmente si se compara con Ceuta.

En declaraciones a los periodistas tras visitar las obras de la Plaza de España, Juan José Imbroda ha puesto como ejemplo que mientras a Ceuta se le han cedido terrenos valorados "en unos 60 o 70 millones de euros", Melilla no ha recibido ninguna cesión similar. "Me gustaría que me comprendieran cuando yo protesto. No protesto porque no tenga un solar para mí ni porque el Partido Popular se lo lleve a su casa. No puede ser", ha subrayado.

El presidente melillense ha respondido así a las críticas realizadas por la delegada del Gobierno, la socialista Sabrina Moh, y ha insistido en que su reivindicación se limita a pedir que Melilla reciba el mismo trato que Ceuta. "Si digo que ese terreno tiene que ser cedido también a Melilla en las mismas condiciones que a Ceuta, lo que no quiero es que se pongan en prevenga, me combatan y, además, me critiquen", ha afirmado.

Preguntado por las relaciones con la Delegación del Gobierno, Imbroda ha reconocido que le "gustaría que fueran buenas", aunque ha dejado claro que sus demandas al Ejecutivo central responden únicamente al interés general. "Lo que estoy pidiendo es para la ciudad, para los melillenses, no para mí ni para el PP. Si partimos de ahí, hablamos. Si no, pues qué más da", ha señalado.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Por otro lado, el presidente de Melilla ha criticado que el Gobierno de la Nación no haya remitido a la Ciudad ninguna propuesta sobre financiación autonómica. "¿No creen que sería decente y honrado que alguien del Ministerio de Hacienda se hubiese dirigido a la Ciudad si se va a hacer ya un planteamiento de financiación autonómica?", se ha preguntado.

Imbroda ha advertido de que Melilla "va a protestar" y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar centrado en satisfacer los intereses de determinadas formaciones políticas para mantenerse en el poder, en referencia a organizaciones independentistas catalanas.

Por último, ha reprochado al Ejecutivo central que integran PSOE y Sumar "no se haya materializado el Plan Estratégico anunciado para Ceuta y Melilla".