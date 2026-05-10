Imbroda dice que "prioridad nacional" es dar hogar, educación y sanidad "a los niños sin importar su religión o cultura"

Imbroda durante los actos de celebración de los 22 años como presidente de Melilla. - PP MELILLA

MELILLA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla y líder del Partido Popular (PP) local, Juan José Imbroda, ha querido transmitir a Vox que la prioridad nacional para su partido y para él es que un niño en Melilla "tenga un hogar, que coma, que tenga educación, sanidad y salud, y me da igual su procedencia religiosa o cultural".

Durante los actos organizados por su formación para conmemorar sus 22 años al frente del Gobierno melillense -entre 2000 y 2019 y desde 2023 hasta la actualidad-, Imbroda ha afirmado que en los últimos tiempos "se ha puesto de moda poner encima de la mesa la prioridad nacional", en alusión a VOX, y quiso dejar clara su posición sobre este debate.

"La prioridad nacional para mí y para mi partido es que un niño en Melilla tenga una casa, un hogar, que coma, que tenga educación, que tenga sanidad y que tenga salud", ha insistido el dirigente popular, quien recalcó que "no distingue" entre ciudadanos "por razones culturales o religiosas".

El presidente melillense ha reivindicado además el modelo de convivencia desarrollado en la ciudad durante las últimas décadas, donde hay dos comunidades mayoritarias (occidental-cristiano y de origen bereber-musulmán) y dos minoritarias (judía e hindú) y sostuvo que Melilla necesita mantener "un ambiente cordial, de paz, libertad y respeto" para continuar avanzando social y económicamente.

En este sentido, ha criticado a determinadas formaciones políticas por intentar "dividir a la sociedad melillense mediante discursos identitarios y políticas del odio". "Si no ponemos encima del frontispicio el respeto, la convivencia, la paz y la libertad, estamos perdidos", ha manifestado.

Imbroda ha dirigido también sus críticas hacia Coalición por Melilla (CPM), principal grupo de la oposición en la Asamblea, al que acusó de "fomentar un discurso identitario" para "engañar a unos cuantos" y transmitir la idea de que el Gobierno local "no se preocupa por los barrios ni por la comunidad musulmana".

Según el líder popular, ese tipo de mensajes "hacen mucho daño", especialmente entre los más jóvenes. "¿Sabéis lo que es esa semilla, ese mensaje en jóvenes de 12 o 13 años? Salían odiando", ha advertido, al tiempo que acusó a CPM de haber basado parte de su estrategia política "en la confrontación social".