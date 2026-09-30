Imbroda (PP) considera la Medalla de Oro del Senado “un gran apoyo a la españolidad de Ceuta y Melilla”

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha recibido con "emoción", "gratitud infinita" y "humildad infinita" la decisión de la Mesa del Senado de conceder la Medalla de Oro de la Cámara Alta tanto a él como al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, una distinción que considera un reconocimiento que trasciende a ambos dirigentes y alcanza al conjunto de las dos ciudades autónomas.

En declaraciones a los medios de comunicación, Imbroda ha subrayado que la concesión de la máxima distinción del Senado constituye "un gran apoyo a la españolidad de Ceuta y Melilla" y ha afirmado que la medalla "no es a mi persona", sino que "se la dan a toda Melilla, a todos los melillenses".

El presidente melillense ha destacado el significado que tiene que sea precisamente el Senado, como Cámara Territorial, quien haya acordado esta distinción. "Melilla significa mucho para el resto de España y, al máximo, para el Senado, que es la Cámara Territorial por excelencia en España", ha señalado.

Imbroda ha expresado su "satisfacción" y "orgullo" por el reconocimiento y ha recordado la presencia de la bandera de Melilla en la Cámara Alta. "Cada vez que entra uno allí, en los accesos al Senado, ves las 19 banderas de todas las comunidades autónomas y de la ciudad autónoma, y la de Melilla siempre puesta, alzada", ha explicado.

A su juicio, el Senado es además la institución en la que "se debe cuidar más la atención" a las comunidades y ciudades autónomas, a través de la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Por ello, ha reiterado que entiende la medalla como una distinción "para toda Melilla y para los melillenses en general".

El reconocimiento tiene además para Imbroda un componente personal, ya que fue senador entre los años 2000 y 2023 y llegó a presidir la Comisión General de las Comunidades Autónomas.

"Yo he sido senador desde el año 2000-2023, he sido presidente de la Comisión General de la Comunidad Autónoma y el Senado ha sido mi casa también", ha recordado. Por ello, ha reconocido que regresar a la Cámara Alta para recibir la distinción tendrá una carga emocional especial.

"Volver allí al Senado, a mi casa, y recibir la distinción, para mí tiene también ese componente emotivo que significa haber estado allí muchos años", ha manifestado.

La Mesa del Senado acordó por mayoría en su reunión del 29 de septiembre conceder la Medalla de Oro a los presidentes de Ceuta y Melilla. El acto de imposición de las medallas tendrá lugar el próximo 6 de octubre, a las 11.00 horas, en el Antiguo Salón de Sesiones del Senado, y estará presidido por el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán.

El presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y letrado de las Cortes Generales, Benigno Pendás, será el encargado de inaugurar el acto y dará paso a las intervenciones de Imbroda y Vivas. Posteriormente, Pedro Rollán pronunciará un discurso y hará entrega de las respectivas medallas.

La Medalla de Oro del Senado es la máxima distinción de la Cámara Alta. Su concesión corresponde a la Mesa mediante acuerdo y está destinada a reconocer a personalidades destacadas en los ámbitos jurídico, político y/o social.