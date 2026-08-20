Imbroda (PP) destaca el "compromiso" de Feijóo con Ceuta y Melilla y su apoyo a la devolución de todos los migrantes

La carpa de hospital de campaña instalado en una explanada del Hospital Universitario de Melilla (HUME) por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. - INGESA MELILLA

MELILLA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha destacado el "firme y contundente compromiso" del líder nacional de su formación, Alberto Núñez Feijóo, con el presente y futuro de Ceuta y Melilla, y ha valorado sus declaraciones, en las que pedía la devolución de todos los migrantes que hayan entrado ilegalmente, "incluidos los menores".

Imbroda ha calificado de "muy afortunadas" las palabras de Feijóo, al considerar que reflejan, a su juicio, "una convicción y un conocimiento real" de las medidas necesarias para garantizar el futuro de ambas ciudades.

Entre las propuestas planteadas por Feijóo, el dirigente popular melillense ha destacado "la puesta en marcha de un plan de reactivación para Ceuta y Melilla, así como la necesidad de que el Gobierno central impulse una Ley de Régimen Especial que permita blindar por ley su marco fiscal e inversor y las bonificaciones a la Seguridad Social".

El presidente de Melilla ha considerado que estas medidas son "interesantísimas e importantísimas" para favorecer el desarrollo económico y social de ambas ciudades y garantizar unas condiciones estables para su futuro.

Asimismo, ha puesto el foco en la propuesta de Feijóo para reforzar la coordinación y las relaciones de Ceuta y Melilla con las instituciones europeas. En este sentido, ha valorado que ambas ciudades reciban un tratamiento equivalente al que la Unión Europea otorga a sus regiones ultraperiféricas en ámbitos como los fondos comunitarios, la fiscalidad y la frontera.

Uno de los aspectos que Imbroda ha querido resaltar es la defensa de la españolidad de Ceuta y Melilla realizada por Feijóo durante su visita a Ceuta. Según el presidente del PP melillense, el líder nacional de su partido lanzó un mensaje claro a Marruecos sobre el "carácter inequívoco" de la soberanía española de ambas ciudades, al tiempo que tendió la mano para que España y Marruecos puedan mantener una relación de "amistad y lealtad".

"Eso nos da moral, ilusión y esperanza de que esto va a tener arreglo en el momento en que los españoles puedan votar y puedan decidir libremente", ha señalado Imbroda, quien se ha mostrado convencido de que Feijóo será el próximo presidente del Gobierno de España.

El dirigente popular ha insistido finalmente en que Ceuta y Melilla "les hace mucha falta" que Feijóo llegue a la Presidencia del Gobierno y le ha agradecido su "convicción y firme compromiso" con ambas ciudades.

HOSPITAL DE CAMPAÑA

Por otro lado, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) ha instalado este jueves una carpa de hospital de campaña en una explanada del Hospital Universitario de Melilla (HUME) con el objetivo de comprobar su estado y funcionamiento, en una actuación que, según ha asegurado el organismo, "no responde a ninguna situación de emergencia ni a una previsión inmediata de utilización".

Ingesa Melilla ha explicado que durante la jornada se están realizando pruebas de instalación para verificar las condiciones de la infraestructura, detectar posibles necesidades de mantenimiento y garantizar que la carpa se encuentre preparada para su utilización en caso de que fuera necesaria en el futuro.

El organismo ha precisado que la instalación forma parte de las actuaciones de prevención y preparación contempladas en el Plan de Emergencias Sanitarias Generales en el que trabaja actualmente Ingesa Melilla.

La previsión es que el montaje y desmontaje de esta instalación se realice periódicamente, con carácter anual, como medida para comprobar su estado y asegurar su disponibilidad ante una eventual necesidad.

Ingesa ha señalado que la presencia de la carpa debe entenderse, por tanto, como una actuación de prevención, revisión y preparación destinada a garantizar la capacidad de respuesta institucional ante posibles contingencias.

Asimismo, ha avanzado que en próximas fechas se incorporarán otros módulos en diferentes ubicaciones para llevar a cabo labores de mantenimiento y disponer de una respuesta prevista ante diferentes escenarios de catástrofe.