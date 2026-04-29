Imbroda (PP) exige la dimisión de Pedro Sánchez y Sabrina Moh por el "caos" aéreo en Melilla

Aeropuerto de Melilla. - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha reclamado la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la delegada del Gobierno en la ciudad española del norte de África, Sabrina Moh, por el "caos" aéro, producido por el "cúmulo" de cancelaciones y desvíos de vuelos registrados en los últimos diez días.

Imbroda ha criticado la "falta" de medidas para solucionar este problema "recurrente", afirmando que ambos responsables socialistas "no tienen vergüenza" por no actuar ante una situación que, según ha subrayado, "se repite desde hace años debido a la ausencia de sistemas de ayuda a la aproximación en el aeropuerto, especialmente en condiciones de nubes bajas".

A preguntas de los periodistas, el dirigente melillense ha asegurado que las reclamaciones al Gobierno central se han realizado "de manera formal y directa" en reiteradas ocasiones, tanto a través de iniciativas institucionales como en el Congreso, el Senado y en contactos directos con el Ejecutivo central.

En este sentido, el popular ha lamentado que, pese a las advertencias, no se hayan adoptado soluciones estructurales "como la mejora de los sistemas de navegación aérea o la ampliación de la pista", limitándose, a su juicio, a actuaciones "insuficientes" como la reforma de la terminal.

El presidente autonómico también ha denunciado el elevado coste de los billetes aéreos en fechas de alta demanda, incluso con la bonificación del 75% para residentes, lo que considera un "obstáculo" tanto para los ciudadanos como para el desarrollo turístico. Como ejemplo, ha señalado la cancelación de la visita de un grupo de 145 personas que tenía previsto viajar a la ciudad durante varios días.

Imbroda ha insistido en que la conectividad aérea es "vital y fundamental" para el desarrollo económico de Melilla y ha advertido de que la "falta" de soluciones "está teniendo un impacto directo en el turismo y la actividad económica local".

Finalmente, ha avanzado que solicitará una reunión con responsables del sector para abordar la situación, aunque se ha mostrado escéptico sobre la respuesta del Gobierno central, al que acusa de "dilatar las soluciones a los problemas estructurales de la ciudad".