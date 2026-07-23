Imbroda (PP) rechaza equiparar Gibraltar con Melilla tras el acuerdo de la verja: "Gibraltar es una colonia, Melilla no"

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla y del Partido Popular (PP) regional, Juan José Imbroda, sujeta un cuadro donado por el patrullero 'Isla Pinto'. - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla y del Partido Popular (PP) regional, Juan José Imbroda, ha rechazado cualquier intento de equiparar la situación de Gibraltar con la de Melilla tras el acuerdo alcanzado entre España, la Unión Europea, el Reino Unido y Gibraltar para la desaparición de la verja fronteriza del Peñón. "Gibraltar es una colonia, Melilla no", ha subrayado.

Imbroda, ante algunas declaraciones de partidos sin representación en la Asamblea y de una asociación religión que pidió aprovechar el derribo de una verja para buscar un nuevo modelo en la fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos, ha criticado a quienes establecen paralelismos entre ambos territorios, calificándolos de "tontos de capirote".

El dirigente popular ha defendido que Gibraltar es "una colonia reconocida por todo el mundo y por la ONU", una condición que, ha recordado, también reconoce el propio Reino Unido. Frente a ello, ha subrayado que Melilla forma parte de España y que "cuando nace una persona aquí en la ciudad, es español", a diferencia de lo que ocurre, según ha explicado, con los nacidos en Gibraltar.

Asimismo, ha aludido al Tratado de Utrecht de 1713 para sostener que la situación jurídica del Peñón es "completamente distinta" a la de Melilla y ha censurado que algunas voces hablen del acuerdo sobre Gibraltar "sin tener ni puñetera idea de lo que dicen".

Imbroda también ha expresado su preocupación por que el debate pueda generar interpretaciones que, a su juicio, resulten perjudiciales para la ciudad. En este sentido, ha advertido de que no quiere que "caiga esa semillita" que pueda llevar a algunos a pensar que el modelo acordado para Gibraltar constituye un precedente aplicable a Melilla.

El presidente de la Ciudad Autónoma ha señalado además que todavía se desconocen los términos definitivos del acuerdo, al recordar que este aún no ha sido debatido en el Congreso de los Diputados.

Durante su intervención, Imbroda ha aprovechado para reiterar la posición del Gobierno melillense respecto al futuro de la ciudad, rechazando cualquier planteamiento que implique fórmulas de soberanía compartida o de economía compartida.

"No a una zona de soberanía compartida. No a una zona de economía compartida", ha enfatizado el dirigente popular, quien ha asegurado que el Ejecutivo local se mantendrá firme frente a cualquier propuesta que, a su juicio, pueda alterar el estatus de Melilla o generar confusión sobre su plena integración en España.