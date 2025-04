Imbroda reclama el regreso a Melilla de la II Bandera de la Legión suprimida por Zapatero en 2007

MELILLA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha respaldado la decisión del Gobierno de la Nación que preside Pedro Sánchez de aumentar el gasto militar y en el contexto de este incremento presupuestario reclama que regrese a Melilla la segunda bandera de la Legión que fue retirada por el ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, así como un incremento salarial para los militares españoles.

A pregunta de los periodistas, Juan José Imbroda ha recordado que esta unidad, compuesta por unos 700 profesionales, fue retirada durante el gobierno de Rodríguez Zapatero. "Sería muy bueno recuperarla por motivos de defensa y por empuje económico, educativo, cultural y social porque además de servir como un elemento de disuasión, también serían 700 puestos de trabajo, que es como instalar una fábrica nueva en Melilla", ha afirmado Imbroda.

La primera autoridad melillense ha indicado que "lo he pedido durante muchos años y no se me olvida", al tiempo que ha exigido un aumento en el salario de los militares, argumentando que "sería muy justo".

Según Imbroda, el ejecutivo que preside Pedro Sánchez está "haciendo filigranas para poder engañar a sus socios de Gobierno" al no querer aprobar unos presupuestos en los que se prevé incluir un aumento del gasto militar.

El presidente ha insistido en que lo que se debe hacer es reponer la segunda bandera del Tercio Gran Capitán I de La Legión, que fue en 2007. "Si reponen la bandera en Melilla, serían unas 700 personas que harían mucho bien en el día a día en Melilla", ha declarado Imbroda.

En este sentido, ha recalcado que la reposición de la bandera no solo serviría como un factor de disuasión en términos de defensa, sino que también beneficiaría la vida social, cultural y económica de la ciudad.

Imbroda ha criticado la gestión del Gobierno socialista, señalando que Pedro Sánchez enfrenta un problema con la aprobación de los presupuestos, "una herramienta esencial para el desarrollo de las políticas gubernamentales". Ha destacado que "en España han aumentado significativamente los impuestos y la inflación, lo que ha resultado en una bolsa de 30.000 millones de euros que se ha recaudado a costa de los ciudadanos.

Imbroda ha expresado que "imagínense los 30.000 millones de euros en el bolsillo de todos los españoles, lo bien que hubiésemos estado".