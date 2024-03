El líder del PSOE de Ceuta deja su acta como diputado tras la municipalización de la basura

CEUTA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Ceuta, Juan Gutiérrez, ha renunciado este miércoles a su acta como diputado en la Asamblea de la Ciudad Autónoma, donde ejercía como líder de la oposición al Gobierno de Juan Vivas (PP), menos de una semana después de que el Pleno acordase la municipalización del servicio de limpieza pública viaria y recogida de residuos. "El Gobierno del PP me ha empujado a tener que elegir entre la condición de ser diputado y la de pertenecer a la próxima empresa municipal de limpieza pública", ha explicado.

El líder de los socialistas ceutíes, que prevé mantener su cargo orgánico en el partido, no logró convencer la semana pasada a su Grupo Parlamentario de no votar a favor de que la administración local asuma la gestión directa de la basura. Cuatro de los seis diputados rechazaron su criterio y se inclinaron por votar a favor, como finalmente hicieron.

"Tras deliberar mucho tiempo he elegido dedicarme enteramente a mi trabajo, una labor de servicio a la ciudadanía de la que me siento profundamente orgulloso", ha argumentado Gutiérrez en un comunicado.

La municipalización del servicio en el que ejerce como encargado general por libre designación le abocó a una causa de incompatibilidad que le obligaba a elegir entre su puesto de trabajo, por el que percibe unos 50.500 euros netos al año según su última declaración de intereses, y la política, que le deja 2.307 euros al mes en concepto de dietas por asistencia al Pleno y 820 por cada reunión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria.

"Dejo atrás cinco intensos años de diputado en los que me he dejado la piel para representar no sólo a los votantes socialistas sino a todas y todos los ceutíes: tanto en mi papel como diputado, como posteriormente en la portavocía del Grupo Parlamentario Socialista mi único empeño ha sido ejercer una oposición leal y generar estabilidad a la hora de llegar a acuerdos que beneficiaran a nuestra ciudad tal y como demuestra la hemeroteca", ha argumentado Gutiérrez, que durante meses intentó forjar un gobierno de coalición con el PP que primero vetó Ferraz en verano y posteriormente descartó definitivamente Vivas.

El político piensa ahora centrar sus esfuerzos en poner todo su "empeño para marcar un futuro próspero para el PSOE en Ceuta, el partido protagonista de todos los cambios importantes que en este país y esta ciudad se han conseguido para lograr una igualdad cada vez mayor para los ciudadanos".