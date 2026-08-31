Maíllo (IU): Sánchez "sigue equivocándose con su política de apaciguamiento con Marruecos" ante la crisis de Ceuta

El portavoz del G.P Por Andalucía, Antonio Maíllo Cañadas atiende a los medios tras la reunión del día de hoy. A 31 de agosto de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). La presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, mantiene en Sevilla reuniones con - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha considerado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "sigue equivocándose con respecto a Marruecos", con su "política de apaciguamiento" respecto a dicho país del norte de África, "no nombrándolo como el responsable que ha sido" de la "crisis migratoria" registrada en Ceuta tras la llegada masiva de miles de inmigrantes a finales del pasado mes de julio.

Así se ha pronunciado el también portavoz del grupo Por Andalucía en una atención a medios en el Parlamento andaluz, y al hilo de la entrevista que este lunes ha mantenido Pedro Sánchez en la Cadena SER, en la que el presidente ha señalado que no hay "ninguna información" que apunte a Marruecos en el origen de la crisis derivada por la entrada masiva de 80.000 migrantes en Ceuta a finales de julio, aunque ha reconocido que aún se sigue investigando lo ocurrido.

Pedro Sánchez "sigue equivocándose", ha lamentado Maíllo en relación a esas declaraciones, al tiempo que ha criticado que el presidente del Gobierno no nombre "a las 145 víctimas mortales" que se registraron en el marco de dicha llegada a Ceuta, y que "una sociedad decente no puede olvidar", según ha remarcado el dirigente de IU.

Maíllo ha reivindicado así el recuerdo de la "gran tragedia" protagonizada por "145 personas que, mal informadas o no, con ilusiones o no, con expectativas o no, han perdido la vida" en el marco de esta crisis, y que "no han merecido todavía ni un minuto de silencio, salvo en la Comisión de Interior" del Congreso de los Diputados "la pasada semana", según ha llamado la atención.

"145 TRAGEDIAS FAMILIARES" TRAS ESTA CRISIS

De esta manera, el líder de IU ha lamentado que en torno a esas 145 personas "no se ha hecho ni un homenaje de acto de reconocimiento", cuando en torno a ellas hay "145 tragedias familiares de padres, madres, hermanos o hermanas, hijos o sobrinos, familiares que sienten el dolor, el luto por la pérdida de vidas", algo que "sí que es irrecuperable", según ha enfatizado.

Maíllo ha considerado que "esa situación demuestra que esta sociedad tiene graves déficits de solidaridad o, lo que es lo mismo, a lo mejor tiene superávit de clasismo", y al respecto ha llamado la atención acerca de que la pasada campaña electoral de los comicios autonómicos del 17 de mayo "se paralizó durante dos días" por la "muerte de dos guardias civiles" en la costa de Huelva cuando combatían el narcotráfico.

De esta manera, y a preguntas de los periodistas, el representante de IU ha remarcado que no comparte "en nada la tesis del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la no responsabilidad de Marruecos" en esta crisis, y en esa línea ha sostenido que "en Marruecos no se mueve una hoja sin saberlo su servicio de información, su Gobierno, sus gendarmes, y cuando vienen 80.000 personas en una oleada a Ceuta es obvio que Marruecos lo sabía, que lo dejó hacer, y que también es responsable de su propia falta de reputación a nivel internacional cuando ha despreciado la vida de sus propios ciudadanos en una responsabilidad criminal como la que ha tenido" el Ejecutivo del país norteafricano, según ha continuado Maíllo.

En esa línea, ha afeado al Gobierno de Marruecos "dejar que ciudadanos hayan asaltado y saltado la frontera" que le separa de Ceuta "con desconocimiento, no solo con riesgo", sino "con la pérdida de sus vidas", y ha afirmado que "un gobierno que desprecia la vida es un Gobierno que no merece ser reconocido en un diálogo que tenemos que mantener, pero con claridad de ideas, con cumplimiento de normas, de los acuerdos que se adoptan", ha apostillado.

"Es evidente que Pedro Sánchez y el Partido Socialista se están equivocando con Marruecos, con la política de apaciguamiento, con el elefante en la habitación que no quieren nombrar, y se están equivocando con justificar una acción criminal como la que ha hecho el Gobierno marroquí", ha dicho también Antonio Maíllo.

De igual modo, ha subrayado que, como coordinador federal de IU, ya dijo "a primeros de agosto, en los primeros días tras la crisis", que "si hay una violación de la integridad territorial, inmediatamente tienes que convocar al Consejo de Seguridad Nacional", e "inmediatamente tienes que constituir un gabinete de crisis", y ha reprochado que Pedro Sánchez no hizo eso hasta "25 días después", lo que ha considerado "un error del presidente del Gobierno".

RESPONSABILIZA A MARRUECOS DE LA "CRISIS HUMANITARIA" EN CEUTA

También ha apuntado que a IU no le habría "temblado a mano en cuanto a señalar" a Marruecos como "responsable de esto", porque "por activa o por pasiva ha dejado que haya habido una crisis humanitaria".

Maíllo también ha cargado contra PP y Vox por la "instrumentalización" que, en su opinión, están haciendo de esta crisis, y ha tildado de "indecente la actitud que está teniendo la derecha y la extrema derecha" con respecto a los muertos que se han producido, y en esa línea ha opinado que "parece que hay unos muertos de más categoría" que otros, de forma que los de esta crisis, "como son pobres, desarrapados y gente que quiere buscar una mejor vida, son de segunda clase", y a ellos "ni se les nombra, ni se les iza su bandera de reconocimiento, ni se tiene solidaridad con sus familias que están llorando el duelo y el luto por su pérdida".

Además, ha señalado que los presidentes nacionales de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente, "están teniendo también un perfil bajo con respecto a Marruecos", algo que ha atribuido a que el Gobierno de Estados Unidos que preside Donald Trump, y "la derecha y la extrema derecha en Europa", les han dicho que "todo lo que sea desestabilizar al Gobierno de España, bien, pero nada de tocar a Marruecos".

Finalmente, de cara a la comparecencia prevista esta semana por el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados, Maíllo ha instado a Sánchez a que actúe "con transparencia y monitorizando cada uno de los hechos que se produjeron" en esta crisis. "No nos preocupa la fecha, sino la claridad en la exposición de lo que ocurrió", ha apuntado el líder de IU para concluir.