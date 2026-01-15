Melilla critica que Montero le "dio un minuto" en el Consejo de Política Fiscal para defender sus propuestas

Archivo - El presidente del Gobierno de Melilla, Juan José Imbroda. Imagen de archivo. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

MELILLA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha denunciado este jueves el trato recibido por la ciudad en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el miércoles, donde, según ha afirmado, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le concedió únicamente "un minuto" de intervención para abordar la financiación de Melilla.

"En el Consejo de Política Fiscal nos han dado a Melilla un minuto para hablar de nuestra financiación. Nos ningunean y nos menosprecian", ha lamentado Imbroda, quien ha mostrado su malestar por lo que considera "una falta de consideración hacia las singularidades y necesidades financieras de la ciudad autónoma".

El presidente melillense ha cargado especialmente contra el PSOE y el Gobierno central, al asegurar que a estos "Melilla no le importamos nada", en referencia a la "escasa atención prestada a sus reivindicaciones en el foro multilateral donde se debaten las cuestiones de financiación autonómica".

Imbroda ha subrayado que Melilla requiere un tratamiento específico "debido a sus especiales circunstancias geográficas, económicas y sociales, y ha reclamado mayor sensibilidad y tiempo de intervención para poder exponer con detalle las demandas de la ciudad en materia de financiación".

En la misma línea, la portavoz del Gobierno melillense, Fadela Mohatar (PP), ha denunciado la "falta de respeto sin límites" de la ministra de Hacienda con Melilla, a la que concedió "sólo un minuto para defender nuestras propuestas".

A ese tiempo escaso, Mohatar ha añadido que en la reunión del Consejo de Política Fiscal "nos dieron una información incompleta" y en el modelo presentado "no había ni un renglón sobre Melilla".

Fadela Mohatar ha insistido en que el modelo debe "reformar y actualizar" las partidas que, sin ser competencia de la Ciudad, asume "como Universidad, Políticas y Asistencia Social, Menores o Agua".