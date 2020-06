Melilla empieza inspecciones "secretas" por locales hosteleros y avisa de que de precintarán si incumplen

MELILLA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud Pública de Melilla, Mohamed Mohand (PSOE), ha anunciado este lunes que han comenzado "inspecciones secretas y rutinarias" en establecimientos hosteleros para comprobar que se siguen las normas contra el Covid-19 y advierte de que no dudarán en precintar los locales que las incumplan, después de admitir que se han visto comportamientos que no son correctos para la lucha contra el coronavirus.

A preguntas de los periodistas, Mohamed Mohand ha manifestado que "hay determinados sectores, y no ya solo por los hosteleros, sino también por clientes, en los que la imagen no es la deseable ni la que buscamos".

Por ello, ha explicado que "los inspectores de la Consejería de Sanidad van a empezar a hacer inspecciones secretas y rutinarias a todos los establecimientos alimenticios de nuestra ciudad" y ha advertido de "que no quepa la menor duda a nadie, y puede considerarlo como una advertencia, en que no nos va a temblar el pulso en precintar cualquier local que no cumpla con las recomendaciones sanitarias".

Mohand, tras cumplirse diez días sin ningún caso de coronavirus activo en Melilla y tras la primera semana de la Fase 2, ha señalado que "no estamos jugando, se ha demostrado que nos hemos encontrado con la pandemia más dura de los últimos cien años y no vamos a titubear, no podemos permitirnos ni un repunte ni un rebrote, y tenemos que trabajar en consecuencia".

FRONTERA MARRUECOS

Por otro lado, el presidente de Melilla, Eduardo de Castro (Cs), ha manifestado que no es partidario de reabrir la frontera con Marruecos "sin un control" tras apuntar que le ha llegado información no oficial que señala que el país vecino podría estar pensando en reabrir sus puestos fronterizos el 15 de junio.

En rueda de prensa, ha revelado que, en la última Conferencia de Presidentes, la del domingo, ha comentado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en Melilla "no podemos permitirnos el lujo de abrir las puertas sin control".

De Castro ha dejado claro que estos controles se producirían igualmente si Melilla fuera fronteriza con cualquier otro país del mundo. "No es por Marruecos", aclaró.

Eduardo de Castro ha señalado que esta cuestión salió a relucir en la conferencia de presidentes después de que los presidentes de Galicia, Alberto Núñez Feijoo y de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, reclamaran al Gobierno la apertura de fronteras con Portugal cuando se inicie la Fase 3 el próximo 8 de junio.

Eduardo de Castro ha indicado que el caso de Melilla con Marruecos es diferente por la situación del coronavirus que vive actualmente el país vecino. "No podemos dejar pasar a todo el mundo sin control alguno" ha querido recalcar, porque "nos podemos encontrar con un problema".