Melilla inicia una campaña de inspecciones "secretas" tras las denuncias de subidas de precios del 300%

El Gobierno autoriza el retorno de aquellos melillenses que hayan salido o tengan que salir de la ciudad por cuestiones médicas

MELILLA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Melilla va a enviar a inspectores de Consumo por sorpresa a los establecimientos comerciales de la ciudad para comprobar cuáles han subido de forma desproporcionada los precios de sus productos, tras las denuncias ciudadanas que señalan incrementos que llegan al 300 por ciento en productos básicos de alimentación, como verduras y frutas, así como artículos de farmacia, como mascarillas y alcohol.

En rueda de prensa, el consejero de Salud Pública, Mohamed Mohand (PSOE), ha animado a los melillenses a denunciar ante Consumo "cualquier subida abusiva de precios que detecten en Melilla", una práctica que ha tachado de "mafiosa".

Mohand ha avanzado que los inspectores de Consumo "realizarán visitas secretas y rutinarias" a los comercios de alimentación para comprobar las denuncias que se están produciendo y que afectan de momento a una pequeña parte del comercio local, porque la mayoría ha respetado los mismos precios que había antes de la crisis del coronavirus.

Por otro lado, el presidente de la Ciudad, Eduardo de Castro (Cs), ha admitido que hay varios policías locales "en cuarentena" tras regresar a Melilla de viaje de "una zona de riesgo" por si hubieran contraído la nueva gripe.

De Castro, no obstante, ha asegurado que el "servicio está cubierto" con el resto de la plantilla y que, por tanto, estas ausencias no influirán en los servicios que realiza la Policía Local en Melilla.

REGRESO DE PASAJEROS A MELIILLA Por último, la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, en una rueda de prensa urgente por la tarde, ha explicado que autorizará el retorno de aquellos melillenses que hayan salido o tengan que salir de la ciudad por cuestiones médicas, a pesar del cierre del tráfico marítimo y aéreo decretado a la Península.

En la comparecencia, la máxima responsable del Gobierno de España se ha referido a la Orden del Ministerio de Transporte publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por la cual se prohíbe la realización de vuelos entre cualquier aeropuerto situado en el territorio nacional y Melilla, así como el desembarco en el Puerto de Melilla de pasajeros embarcados en los buques de pasaje.

La delegada ha indicado que desde que arrancó esta crisis sanitaria se han barajado varios escenarios con el objetivo de controlar que el virus no siga propagándose, en función de la respuesta de la ciudadanía.

"Hay que reconocer que muchas personas han ido siguiendo las instrucciones de forma rigurosa, pero otras tantas no, y no podemos, por cuestiones sanitarias, tener unos tránsitos continuos de personas, ya que tenemos que controlar que no sigamos propagando este virus", ha argumentado.

En este momento, dado que Melilla está en fase de transmisión comunitaria generalizada, las medidas tienen que ser más restrictivas, ha apuntado, y, por ello, ha habido que garantizar que las llegadas se hagan de forma escalonada. "No se trata de prohibir el regreso sino de que se haga de forma escalonada y ordenada", ha subrayado.

"Lo que prohíbe la orden es la llegada a Melilla sin una autorización previa", ha recalcado. Para solicitar esa autorización, los interesados tendrán que descargarse un modelo común que está en la web de Delegación del Gobierno en Melilla