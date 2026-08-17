Melilla se prepara para convertir el eclipse total de 2027 en un reclamo turístico internacional

Imágenes del eclipse solar total de 2026, a 12 de agosto de 2026, en Málaga, Andalucía (España) - Álex Zea - Europa Press

MELILLA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo, Miguel Marín (PP), ha anunciado este lunes que la Ciudad Autónoma de Melilla prepara distintas acciones de promoción turística con motivo del eclipse total de Sol que podrá observarse desde la ciudad el 2 de agosto de 2027, un fenómeno que el Gobierno local pretende aprovechar para atraer visitantes y generar actividad económica.

"En Melilla, el próximo eclipse del 2 de agosto del próximo año será uno de los mejores lugares de España para verlo y con una duración de 4,5 minutos", ha señalado Marín en declaraciones a los periodistas, destacando el potencial de este acontecimiento astronómico como reclamo turístico para la ciudad española del norte de África.

El consejero ha puesto especialmente en valor el litoral y las playas de Melilla "como espacios privilegiados para contemplar el eclipse y ha explicado que el Ejecutivo autonómico trabaja ya en acciones específicas de promoción destinadas a posicionar la ciudad como destino para quienes quieran desplazarse hasta ella con motivo del fenómeno".

Marín ha detallado que la previsión de una elevada afluencia de visitantes ha llevado además a la Ciudad a estudiar fórmulas para ampliar la capacidad de alojamiento disponible. Entre las alternativas que se están analizando "figura la posibilidad de habilitar un barco-hotel para acoger a parte de los turistas que se desplacen a Melilla".

Según ha indicado, "el objetivo es anticiparse al incremento de la demanda y aprovechar la celebración del eclipse para generar un impacto económico en sectores vinculados al turismo, al tiempo que se refuerza la imagen de Melilla como destino".

El eclipse total de Sol del 2 de agosto de 2027 será visible desde una franja de la Península Ibérica que atravesará el Estrecho de Gibraltar de oeste a este. La zona de totalidad incluirá las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, prácticamente toda la provincia de Cádiz, parte de Málaga y áreas meridionales de Granada y Almería.

El fenómeno tendrá lugar durante la mañana, en torno a las 10.50 horas, según la información facilitada, una circunstancia que permitirá observar el eclipse con el Sol a una elevación favorable. Además de la franja en la que será total, el eclipse podrá contemplarse de forma parcial desde el resto de España.

Marín ha asegurado que la Ciudad Autónoma pretende así convertir el acontecimiento astronómico "en una oportunidad para reforzar la promoción turística de Melilla, especialmente a través de sus playas y su litoral como escenarios para la observación del eclipse".