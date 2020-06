Melilla rechaza adelantar la nueva normalidad al 15 junio pese al ofrecimiento de Sanidad

MELILLA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud Pública de Melilla, Mohamed Mohand (PSOE), ha manifestado este viernes que la Ciudad Autónoma ha rechazado el ofrecimiento que le realizó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para que la ciudad española del norte de África pase este lunes, 15 de junio, a la "nueva normalidad", como va a hacer Galicia, porque su área opta por "la cautela y la responsabilidad para dar pasos firmes y seguros y así no tropezar".

En una rueda telemática, Mohamed Mohand ha asegurado que ha trasladado al ministro que "Melilla había decidido una determinación firme y es la de no abandonar la fase 3 antes de 15 días" a pesar de que la ciudad autónoma "es la región que mejores datos epidemiológicos presenta de España", con un solo caso de coronavirus en 19 días, un caso que ya está curado y su entorno igualmente libre del Covid-19 tras realizárseles la prueba. La ciudad cumple este viernes siete días consecutivos sin ningún paciente por esta nueva enfermedad.

"Queremos ser cautos, responsables, dar paso firmes y evitar tropezarnos, y, lo que he comentado siempre, que no por mucho correr, se llega antes", ha declarado Mohamed Mohand.

El socialista ha subrayado que ha dicho que "no" al ministro Salvador Illa después de consultarlo con los epidemiólogos y técnicos de la Consejería de Salud Pública: "He transmitido al ministro que Melilla no va a abandonar la Fase 3 este lunes 15 de junio", ha recalcado.

"Queremos dar pasos seguros y decididos, que son los que nos llevarán a una meta, seguro, y además en una situación confortable" ha subrayado el titular de Salud Pública melillense.

Para finalizar, ha pedido que nadie en Melilla baje la guardia en lo que queda de fase 3 hasta el lunes 22 de junio porque "la mesura, la prudencia y la responsabilidad han sido elementos que han favorecido los buenos resultados en nuestra tierra. Es lo que debe guiar nuestros pasos" ha concluido.