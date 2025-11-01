Una melillense detenida por presunta implicación en una estafa bancaria de más de 10.000 euros a través del juego online

MELILLA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Melilla a una mujer presuntamente implicada en una compleja estafa bancaria cometida mediante plataformas digitales de juego online, en el marco de la Operación 'GEMA'. Según ha informado un portavoz de la Jefatura Superior de Policía, el fraude, que ha superado los 10.000 euros, se enmarca en la modalidad conocida como 'vishing', una técnica de ingeniería social basada en la suplantación de identidad por vía telefónica.

La investigación, desarrollada por agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de Policía Judicial, comenzó tras la denuncia de un ciudadano que detectó movimientos no autorizados en su cuenta bancaria. La víctima relató que había recibido una llamada en la que el interlocutor, haciéndose pasar por personal de su entidad financiera, le solicitó datos personales con el pretexto de proteger su cuenta de un supuesto intento de fraude.

Según el portavoz policial, a partir de esa comunicación, los autores lograron acceder a la cuenta del denunciante y realizaron transferencias no autorizadas por un importe superior a 10.000 euros. El dinero fue canalizado a través de diversas cuentas bancarias, una de las cuales, utilizada como cuenta de tránsito, pertenecía a la mujer detenida. Según los investigadores, la sospechosa efectuó personalmente varias operaciones, entre ellas una extracción de 1.990 euros en un cajero de Melilla.

El análisis financiero, ha añadido la citada fuente, permitió identificar un patrón de movimientos de alta rotación y frecuencia, con ingresos procedentes del extranjero --concretamente de una cuenta radicada en Alemania--, que posteriormente fueron destinados a plataformas de apuestas y servicios de pago en línea.

La investigación ha contado con la colaboración de Interpol, entidades financieras internacionales y diferentes plataformas digitales. Gracias a estos mecanismos de cooperación, los agentes pudieron rastrear el flujo del dinero, revisar grabaciones de cámaras de seguridad y elaborar videocomposiciones que confirmaron la identidad de las personas implicadas.

La Policía Nacional ha confirmado que la detenida tenía control operativo sobre la cuenta utilizada para el "blanqueo" parcial del dinero estafado, lo que refuerza su presunta implicación directa. No obstante, los investigadores no descartan nuevas detenciones, ya que existen indicios de que otras personas podrían haber intervenido en la cadena de transferencias.

La Operación 'GEMA' permanece abierta y está siendo dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Melilla, que ha asumido la investigación judicial. Según el portavoz de la jefatura superior de Policía de Melilla, los agentes continúan analizando la trazabilidad de los fondos para determinar si esta red podría estar vinculada a otras estafas cometidas en territorio nacional e internacional.