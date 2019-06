Miles de ceutíes rezan juntos al aire libre "por la paz y la convivencia" en el fin de Ramadán en Ceuta

Publicado 05/06/2019 12:07:26 CET

CEUTA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 4.600 ceutíes, según las estimaciones de Protección Civil, se han reunido este miércoles a primera hora de la mañana en una explanada de la periferia de la ciudad autónoma para cumplir con el precepto islámico de rezar en comunidad al aire libre con motivo de la finalización del mes sagrado de ayuno de Ramadán que las autoridades religiosas marroquíes dieron anoche por finalizado.

En declaraciones a los periodistas, el delegado de la Comisión Islámica de España (CIE) en Ceuta, Hamido Mohamed, se ha congratulado porque "hoy se cierra el mes del ayuno, en el que todos los musulmanes hemos tenido la posibilidad de acercarnos de una manera más directa a Dios". "En Ramadán remunciamos a algo bueno por algo mejor: es el mes del perdón, la súplica y la recitación del Corán que culmina con esta oración para que sea un día de paz y convivencia", ha añadido.

Durante su sermón, el imam Abdelhakim El Hassani, de la mezquita Masyid An Noor, ha recordado a los presentes que "el Islam nos ordena mantener un buen trato con todas las personas sin distinción, ya que son las criaturas de Alá". "No existe ningún privilegio de un árabe con un no árabe, o viceversa, o de un moreno sobre un negro, o viceversa, salvo por su grado de fe", ha destacado.

Mohamed ha mostrado su "satisfacción" por el desarrollo "sin ninguna incidencia" del rezo comunitario y ha deseado que "en un futuro no muy lejano" la Pascua de fin de Ramadán (Eid Al Fitr), la segunda fiesta más importante del año en el calendario islámico, sea considerada festivo laboral en la ciudad autónoma como ya lo es la Pascua del Sacrificio (Eid Al Kebir).

Este año la celebración sí entró en el calendario escolar como festivo, pero al depender de la observación de la luna se produjo un desajuste con respecto a las previsiones de la Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta (Ucidce) y fue este martes cuando no hubo actividad lectiva. La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) ha pedido "comprensión" a los centros educativos con las faltas de asistencia puntuales ligadas a esta fiesta.

Aproximadamente la mitad de los 86.000 habitantes censados en Ceuta son de la comunidad árabo-musulmana. Este miércoles, primera de las tres jornadas durante las que se extiende la Pascua, buena parte de la actividad social y económica de la ciudad permanecerá paralizada. Las autoridades españolas y marroquíes han acordado, por ejemplo, suspender el comercio transfronterizo hasta el lunes 17 de junio.

El presidente en funciones de la Ciudad, Juan Vivas (PP), ha felicitado a la comunidad musulmana ceutí y ha deseado que estos días "sirvan para fortalecer y estrechar lazos de afectos y alentar el cariño entre las personas". "Deseo que todos los ceutíes, al margen de credos y rezos, sigamos cultivando la fraternidad, la concordia y la convivencia para seguir siendo un ejemplo de ello para el resto de España, una ciudad de templos y corazones abiertos", ha manifestado en un discurso institucional.