Moreno pide al Gobierno que "ponga todos sus recursos" para el regreso de los migrantes en Ceuta "a su lugar de origen"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno durante rueda de prensa posterior a la reunión con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

CEUTA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido el regreso a su lugar de origen de "todas las personas que entraron de manera ilegal" a Ceuta. En este sentido, ha pedido al Gobierno central que "ponga todo sus recursos" para llevar a cabo este objetivo en el "plazo más breve posible".

"Gobierno de España y Comisión Europea han dicho algo en lo que yo estoy de acuerdo, que todos y cada uno de los migrantes tienen que volver al punto de origen y, por tanto, tienen que salir de la ciudad de Ceuta. Ese es el objetivo y no hay otro", ha afirmado este jueves en una atención a los medios junto al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.

En esta línea, ha insistido al ejecutivo central que "cumpla en un tiempo lo suficientemente corto" este objetivo para que "no no siga distorsionando la vida económica, social y la paz de los ciudadanos de Ceuta".

Asimismo, Moreno ha avisado de un posible "efecto llamada de consecuencias imprevisibles a futuro". "Creo que se haría un flaco favor si aquellos que se han marcado como objetivo entrar de manera ilegal a nuestro país lo consiguieran", ha señalado.

Preguntado sobre la oposición del vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira, al reparto de menores migrantes en Ceuta a la península, Moreno ha señalado que el acuerdo de gobierno, entre PP y Vox, recoge "el respeto a la ley vigente" en la materia.

En una declaración ante los medios este jueves en Algeciras (Cádiz), Gavira ha remarcado su oposición "por tierra, por mar y por aire" de la Junta de Andalucía al reparto de menores migrantes no acompañados anunciado por el Gobierno de España tras la crisis de Ceuta, aseverando que estos menores "tienen que estar con sus padres y en su país".