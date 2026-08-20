Gavira dice que la Junta se opone al reparto de menores migrantes: "Los problemas no se reparten, se resuelven"

1111675.1.260.149.20260820125415 El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, atiende a los medios de comunicación. A 18 de agosto de 2026 en Málaga, Andalucía (España). ARCHIVO. - Álex Zea - Europa Press

ALGECIRAS (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha manifestado este jueves la oposición "por tierra, por mar y por aire" de la Junta de Andalucía al reparto de menores migrantes no acompañados anunciado por el Gobierno de España tras la crisis de Ceuta, aseverando que estos menores "tienen que estar con sus padres y en su país".

En declaraciones a los periodistas desde el puerto de Algeciras (Cádiz), el vicepresidente segundo ha reiterado que "la Junta de Andalucía está en contra de cualquier reparto" al considerar que "los problemas no se reparten, se resuelven", recordando que esto "está firmado" en el acuerdo con el Partido Popular para esta legislatura en Andalucía.

"Si se reparte el problema, estaremos preparando, estaremos avalando y estaremos promoviendo la siguiente invasión", ha argumentado el vicepresidente, a la vez que ha señalado que la resolución de esos problemas es "puro sentido común" y cuestionando que el Gobierno de Pedro Sánchez quiera "repartir el problema y que sigamos teniendo episodios de invasión en nuestra nación".

En ese sentido, se ha referido al reparto de unas 500 mujeres menores desde Ceuta hasta el resto de comunidades autónomas anunciado por el Ejecutivo central, haciendo hincapié en que "nadie se acuerda" de "las menores que fueron tuteladas por gobiernos socialistas y fueron prostituidas".

"Las agresiones que están sufriendo las mujeres en Ceuta tienen que ser denunciadas, insisto, a diario. Por tanto, yo creo que es un problema que conviene denunciar cada vez que haya oportunidad", ha manifestado Gavira, quien ha apuntado a la denuncia interpuesta en la Fiscalía de Cádiz sobre "las agresiones y violaciones", calificándolas incluso como "delitos de lesa humanidad" porque "lo que está pasando es consecuencia de una invasión".

Para el vicepresidente segundo, Sánchez es "un cooperador necesario, un cómplice de lo que está sucediendo de esta invasión que venimos denunciando desde hace ya casi 20 días", asegurando que "salvo Sánchez y su mafia, todo el mundo está de acuerdo con que los menores tienen que estar con sus padres y que esas personas tienen que volver a Marruecos".

Según sus palabras, "tenemos un gobierno mafioso y corrupto que está consintiendo la invasión del territorio nacional", en referencia a lo ocurrido en Ceuta, donde tras 20 días, "la normalidad todavía no ha llegado allí, y no ha llegado porque nuestros compatriotas todavía se encuentran aterrorizados".

La normalidad, según ha aseverado, "se recuperará cuando esas personas vuelvan a sus lugares de origen, vuelvan a sus patrias, a sus Estados, a sus naciones. Mientras que permanezcan en Ceuta, estamos amparando y defendiendo la invasión, y eso no lo podemos consentir".

Respecto a esta llegada de migrantes a Ceuta y a las costas de Cádiz a través de narcolanchas y motos de agua, Gavira ha señalado que "la inmigración ilegal es uno de los grandes negocios de este siglo", con "mafias que trafican con personas". "Por eso se pierde tanta vida en el mar", ha apostillado.