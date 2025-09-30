Un nuevo cadáver hallado en Ceuta eleva a 35 los migrantes fallecidos en sus costas en lo que va de año

Archivo - Patrula marítima en la frontera del Tarajal de Ceuta en una imagen de archivo - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha recuperado este martes el cuerpo sin vida de un joven de origen magrebí flotando en aguas de Ceuta. Son ya 35 los cadáveres de varones migrantes hallados en el litoral de la ciudad autónoma en lo que va de año, 11 de ellos en este mes de septiembre.

El fallecido, localizado en torno a las 01.30 horas entre las rocas en la zona del Sarchal, vestía camiseta y bañador y se hallaba en avanzado estado de descomposición, según informan desde la Comandancia de la Guardia Civil.

El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ceuta, donde se llevará a cabo autopsia para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Este hallazgo se produjo horas después de que la Guardia Civil encontrara otro cuerpo sin vida en la playa del Chorrillo. La zona está próxima a la frontera del Tarajal, que numerosos ciudadanos marroquíes tratan de bordear a nado para llegar hasta Ceuta sin ser vistos por las autoridades de ambos países.

Septiembre ya es el mes con más hallazgos de migrantes fallecidos en Ceuta de todo el año, tras superar a agosto, que cerró con seis. En todo 2024 se encontraron 21 cuerpos sin vida.