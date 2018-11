El nuevo presidente de la patronal en Melilla niega que sea el "hombre de paja" de la anterior responsable

Publicado 03/11/2018 18:10:56 CET

El nuevo presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME-CEOE), José Reyes García, ha negado que sea el "hombre de paja" de la que ha sido presidenta de la patronal melillense los últimos 30 años, Margarita López Almendáriz, como le han acusado desde la Plataforma de Empresarios de Melilla, que han denunciado estas elecciones en los juzgados al considerar que fueron ilegales.

José Reyes García ha señalado que "al estar este asunto pendiente de una demanda formulada por aquellos, sólo nos remitiremos a manifestar que participaremos con la administración de justicia en la defensa de los intereses de la CEME y respetaremos, como no puede ser de otra forma, la decisión que se tome".

"Pero mientras tanto llega ese momento, pedimos que dejen de repetir lo mismo y una y otra vez de forma cansina, y que vengan a trabajar a la CEME por el bien de las empresas melillenses", ha indicado el nuevo presidente.

A su juicio, "la confrontación, los ataques y en general, las acusaciones desleales por parte de algunos miembros de la llamada Plataforma de Empresarios de Melilla, que no representan a su conjunto con las manifestaciones que vierten, y que se formulan contra quienes, desde las distintas administraciones públicas, como organizaciones sindicales y patronales trabajan para el desarrollo de esta nuestra Ciudad, sólo buscan destruir y no crear, sólo buscan separar y no la colaboración desinteresada".

Por ello, ha asegurado que su intención, así como el de su Comité Directivo y la de su predecesora, "es mantener lazos de unión con el fin de conseguir un desarrollo del entramado mercantil que tan malos momentos viene padeciendo, y para ello abrimos las puertas de esta Confederación a todas las empresas para que se asocien, así como a las asociaciones existentes para que vengan a trabajar a nuestra casa por el bien de todos".