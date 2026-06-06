La OPE 2026 en Melilla estrenará el nuevo sistema europeo de control fronterizo con previsión de cifras récord

La secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, en su visita la frontera entre Melilla y Marruecos - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

MELILLA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha anunciado que la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026 será la primera que se desarrollará con la implantación del nuevo sistema europeo de entrada y salida de fronteras (Entry/Exit System), para el que ya se han previsto medidas específicas destinadas a garantizar la fluidez del tránsito de viajeros.

Virginia Barcones ha realizado este anuncio tras la constitución del Comité Territorial de Coordinación, Ordenación y Dirección de la OPE 2026 en la Delegación del Gobierno en Melilla, una reunión en la que han participado representantes de todos los organismos implicados en el dispositivo y que ha servido para ultimar los preparativos de una operación que comenzará oficialmente el próximo 15 de junio.

La responsable de Protección Civil ha explicado que las previsiones del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias apuntan a que la OPE volverá a registrar cifras récord este verano, con un incremento estimado del tres por ciento tanto en el número de viajeros como de vehículos respecto a la edición anterior.

En este contexto, Barcones ha destacado el papel estratégico que desempeña Melilla en una operación que constituye el mayor tránsito de personas y vehículos entre Europa y el norte de África y uno de los mayores movimientos poblacionales del mundo.

"Para nosotros Melilla es fundamental en la Operación Paso del Estrecho", ha afirmado, subrayando que el principal objetivo del dispositivo es compatibilizar la seguridad de las personas con la fluidez de los desplazamientos y el normal desarrollo de la vida cotidiana de la ciudad.

"Queremos que la OPE siga siendo una operación de la que podamos sentirnos orgullosos, minimizando al máximo cualquier impacto sobre la ciudadanía", ha señalado.

La secretaria general también ha avanzado que esta edición contará con un refuerzo de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cercano al 20 por ciento respecto a campañas anteriores.

Por último, ha indicado que entre las principales novedades de la OPE 2026 figura la puesta en marcha de un servicio específico de asistencia sanitaria y social en el paso fronterizo de Beni-Enzar. Este dispositivo estará formado por personal sanitario, trabajadores sociales e integradores sociales que prestarán servicio durante toda la operación y continuarán desarrollando su labor hasta finales de año.