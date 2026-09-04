Otros 17 migrantes llegan a Melilla desde las Islas Chafarinas, la segunda evacuación en una semana

Una embarcación de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

MELILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha trasladado este viernes a Melilla a 17 migrantes que se encontraban en las Islas Chafarinas, según ha informado la Delegación del Gobierno. Es la segunda vez que ocurre esta semana tras el traslado de otros 17 migrantes el pasado lunes desde estas islas de soberanía española situadas a 1,9 millas náuticas (3,52 kilómetros) de la costa continental africana y a unos 50 kilómetros de distancia de Melilla.

Según ha informado a Europa Press un portavoz de la Delegación del Gobierno, el grupo de este viernes está integrado en su totalidad por varones adultos, de los cuales 15 son de origen subsahariano y dos magrebíes. Todos ellos se encuentran en buen estado de salud en el momento de su traslado a la ciudad autónoma.

Los migrantes han sido trasladados hasta Melilla a bordo de la Guardamar Caliope de la Guardia Civil y, una vez en la ciudad, han quedado a disposición de la Policía Nacional. En concreto, han sido trasladados a dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Melilla, donde se llevarán a cabo las actuaciones correspondientes conforme a la normativa de extranjería.

La llegada de los 17 migrantes este viernes se suma que los que evacuó el lunes la patrullera 'Río Guadiana' de la Guardia Civil, que trasladó al puerto de Melilla a 17 personas de origen subsahariano --tres menores de edad, todos ellos son varones-- que se encontraban igualmente en las islas Chafarinas.

Estos traslados de un total de 34 migrantes que arribaron al archipiélago español situado frente a las costas de Marruecos y Melilla se producen después de la entrada a finales de julio y principios de agosto, tras los sucesos de Ceuta, cuando entraron en Melilla 260 migrantes marroquíes, que permanecieron en la ciudad tras los intentos de entrada de 1.323 personas que trataron de acceder de forma irregular durante los días de mayor presión migratoria.