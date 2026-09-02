El Parlamento andaluz muestra "su solidaridad con el pueblo ceutí": "Esto va de Ceuta que está pidiendo socorro"

Izado de la bandera de Ceuta en el Parlamento de Andalucía. - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía ha acogido este miércoles el izado de la bandera de Ceuta como muestra de "solidaridad con el pueblo ceutí" en el marco de la crisis migratoria que sufre la ciudad autónoma desde final de julio.

El acto ha estado encabezado por la presidenta de la cámara legislativa, Ana Mestre, junto a la presidenta de la Casa de Ceuta en Sevilla, Rosa África Colmenar. También ha asistido en representación de la Junta de Andalucía, el consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto.

Los partidos de la oposición, PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía no han acudido al acto tras las críticas por la "utilización política" del mismo. Los grupos parlamentarios del PP y Vox han participado con sus portavoces.

Sobre esta división, Ana Mestre ha subrayado que ha invitado "a todos los grupos parlamentarios" a un acto en el que ha defendido las relaciones especiales de Andalucía con Ceuta "como contempla el Estatuto de Autonomía".

"Hemos querido demostrar que nos abrazamos con el pueblo de Ceuta en una situación de necesidad humanitaria", ha remarcado al mismo tiempo que ha apelado a "ser valientes y alzar la voz" por "los hermanos ceutíes".

Por su parte, la presidenta de la Casa de Ceuta en Sevilla ha agradecido el gesto por parte del Parlamento andaluz. "Esto no va ni de izquierdas ni de derechas. Esto va de Ceuta que está pidiendo socorro y necesitamos ayuda", ha subrayado en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

Rosa África Colmenar ha pedido "soluciones" al Gobierno central ante una situación que ha calificado de "abandono total" e "incertidumbre". "La gente de Ceuta está muy triste e indignada porque no le vemos solución", ha destacado. Asimismo, ha llamado a la participación en las manifestaciones impulsadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) durante la tarde de este miércoles.

"¿Y si hubiese pasado en Valladolid o en Cuenca? Esto que nos ha pasado es algo muy gordo. Esto ha sido una invasión", ha señalado.

"MORENO ESTÁ HACIENDO UNA LABOR EJEMPLAR DE DEFENSA DE CEUTA"

En representación de la Junta de Andalucía ha acudido al acto el consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, quien ha defendido la posición del presidente andaluz, Juanma Moreno, en la crisis migratoria.

"Está haciendo una labor ejemplar de defensa del pueblo ceutí, al mismo tiempo de ejercer la responsabilidad serena en una situación dramática", ha subrayado a la para que ha asegurado que los ceutíes "ven a Moreno como un gran referente".

Una posición que ha contrapuesto con la "falta de sensibilidad" y "ausencia absoluta de responsabilidad" por parte del Gobierno central. "Es materialmente imposible que no estuviera a disposición el informe amplio de la Policía Nacional que hemos conocido hoy", ha señalado.

"El Gobierno se está dedicando a confundir y cuando no, a mentir sobre datos que son esenciales para garantizar algo tan importante como la seguridad y la españolidad de Ceuta", ha aseverado.

Asimismo, ha llamado a la participación en las manifestaciones convocadas en la tarde del miércoles en los ayuntamiento de la comunidad. "Lamento profundamente que una ciudad tan importante tan andaluza tan española y tan hermana de Ceuta como Jaén no se sume porque su alcalde prefiere ser vasallo", ha afirmado en relación con la negativa del Ayuntamiento de Jaén de sumarse a la convocatoria de la FEMP.