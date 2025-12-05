La patronal melillense acusa a España y Marruecos de "tomadura de pelo" por dar por completada la apertura aduanera

Los miembros de las delegaciones española y marroquí durante una reunión plenaria, en el Palacio de la Moncloa, a 4 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Los gobiernos de España y Marruecos se han dado cita hoy en Madrid para una cumbre bilateral con - Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa

El presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME-CEOE), Enrique Alcoba, ha calificado este viernes de "tomadura de pelo" que España y Marruecos hayan dado por completada la apertura de las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla tras la Reunión de Alto Nivel (RAN) celebrada este jueves en Madrid.

En declaraciones a Europa Press, Enrique Alcoba ha subrayado que, pese a estas declaraciones, la realidad es que "no pasa ningún camión en ninguna dirección", por lo que considera que "decir que todo está bien es simplemente una tomadura de pelo y una falta de respeto hacia Ceuta y Melilla".

El dirigente empresarial melillense ha indicado que, antes de la celebración de la RAN, la Confederación de Empresarios ya había manifestado su escepticismo respecto al posible impacto positivo de la cumbre para las dos ciudades autónomas. "Me hubiera gustado equivocarme, pero viendo las notas de prensa, esto sigue siendo poca voluntad por parte de España y Marruecos", ha afirmado.

En su opinión, la situación actual revela una "falta de respeto ante los ciudadanos de Ceuta y Melilla", y demuestra la ausencia de avances reales en la normalización aduanera. En este sentido, ha insistido en que la única solución pasa por que España adopte una postura firme respecto al régimen de viajeros, actualmente operativo solo en dirección Marruecos-Ceuta/Melilla.

Enrique Alcoba ha defendido que el Gobierno español debería "tener el coraje" de cerrarlo en dirección hacia Marruecos si no se restablece en ambos sentidos. "Que no sea la ley del embudo", ha reclamado, antes de pedir al Ejecutivo de España "un poco de amor propio" y una acción decidida para garantizar la reciprocidad o, en su defecto, suspender el régimen en las dos direcciones.

El presidente de CEME-CEOE ha reaccionado así después de que ambos países, en la RAN celebrada este jueves en Madrid entre los gobiernos español y marroquí, incluyeran en el documento final que "España y Marruecos se felicitan por la aplicación, en un marco concertado, del punto 3 de la Hoja de Ruta bilateral". Este apartado recoge la voluntad de reforzar la cooperación operativa entre las administraciones aduaneras de ambos países, incluyendo el intercambio de experiencias en materia de control aduanero, lucha contra el fraude, contrabando e inteligencia artificial aplicada a la vigilancia fronteriza.