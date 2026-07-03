La Policía detiene en Melilla a 170 personas en busca y captura en el primer semestre, entre ellos un presunto homicida

Cabina de control de vehículos en el Puerto de Melilla - POLICÍA NACIONAL

MELILLA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Melilla en los primeros seis meses del año a 170 personas sobre las que pesaban reclamaciones judiciales nacionales e internacionales, entre ellos un presunto implicado en un homicidio cometido en Toulouse (Francia). La práctica totalidad de los arrestos se han producido en la frontera con Marruecos y los controles del puerto y aeropuerto melillense y cerca del 90 por ciento de los detenidos eran hombres.

Según ha detallado un portavoz de la Jefatura Superior de Policía, de los 170 detenidos, 167 eran reclamados por distintos órganos judiciales españoles, mientras que los otros tres fueron localizados en cumplimiento de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por autoridades judiciales francesas.

Entre estos últimos, ha destacado la detención el pasado 5 de abril de un hombre presuntamente implicado en un homicidio ocurrido en septiembre de 2024 en la ciudad francesa de Toulouse. Según la investigación, un grupo criminal asesinó a tiros a una persona en plena vía pública e hirió a otras dos, una de ellas de gravedad. El sospechoso fue interceptado en el filtro de vehículos del puerto de Melilla gracias a la actuación de agentes del Grupo Operativo de Fronteras (GOF).

Tal y como ha subrayado, los reclamados "fueron localizados principalmente en los pasos fronterizos terrestre, marítimo y aéreo, así como en la vía pública y en medios de transporte con destino a la ciudad, dispositivos en los que también participaron efectivos de la Brigada Móvil-Policía en el Transporte".

En paralelo, durante el mismo periodo los agentes tramitaron un total de 1.254 propuestas de sanción administrativa "por tenencia y/o consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas".

La gestión de las órdenes judiciales corresponde a la Brigada Provincial de Policía Judicial, que coordina estas actuaciones con el Juzgado de Instrucción de Guardia de Melilla y con los órganos judiciales reclamantes. En el caso de las reclamaciones internacionales, la coordinación se realiza además con los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional.

La Policía Nacional ha señalado que muchas de las personas reclamadas eluden deliberadamente las citaciones judiciales y permanecen en situación de búsqueda hasta que son localizadas y detenidas, siendo algunas de ellas delincuentes habituales o especializados. Por ello, ha apelado a la colaboración ciudadana para facilitar la localización de personas reclamadas por la Justicia, recordando que cualquier información puede comunicarse de forma confidencial a través del correo electrónico losmasbuscados@policia.es