El PP se compromete a celebrar cada Día de Europa en Ceuta y Melilla si llega a gobernar España

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo participa en Jerez de la Frontera (Cádiz) en un acto del PP de Cádiz. A 3 de mayo de 2026, en Jerez de la Frontera, Cádiz (Andalucía, España). - Nacho Frade - Europa Press

CEUTA 9 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este sábado en Ceuta a celebrar cada 9 de mayo, Día de Europa, de forma alternativa en Ceuta y Melilla si su formación llega al Gobierno de España.

El anuncio se ha realizado durante un acto organizado por el PP en la ciudad autónoma con motivo de la conmemoración europea, en el que han participado también la secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, y el presidente de la ciudad, Juan Vivas.

Feijóo ha afirmado durante su intervención que "Europa se celebra en toda su extensión, y también se construye y también se defiende desde el primero al último de sus rincones", y ha añadido: "Y por eso, si tengo el honor de ser presidente del Gobierno de España, celebraré el Día de Europa en su frontera sur, un año en Ceuta y otro en Melilla".

El acto ha reunido a los 22 eurodiputados españoles del PP en el Parlamento Europeo, así como a cargos nacionales y autonómicos del partido. Con la jornada, el PP ha querido escenificar la defensa de la "españolidad" y la "europeidad" de las ciudades autónomas, según han expresado los intervinientes.

Dolors Montserrat ha abierto el acto destacando el simbolismo de la ciudad. Ha afirmado que Ceuta ha representado "el mejor marco para celebrar el Día de Europa" por ser "este rincón europeo en África, y también un rincón africano en Europa". Asimismo, ha defendido que la ciudad ha simbolizado "el propósito fundacional de nuestra Unión Europea".

La secretaria general en Bruselas ha dado paso a Esteban González Pons, quien ha subrayado el carácter europeo de Ceuta y ha afirmado que "aquí las palabras convivencia, pluralidad y dignidad tienen pleno significado". El dirigente ha defendido que la Unión Europea "no es un mercado, es una unión de valores", entre los que ha citado la democracia, la libertad y el estado de derecho.

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha continuado con un discurso en el que ha defendido la relevancia estratégica de la ciudad dentro del proyecto europeo. Vivas ha elogiado a Feijóo y ha expresado su confianza en su futuro político. "Estoy seguro de que cuando se celebren las elecciones generales que España necesita, estarás aquí como presidente del Gobierno de la Nación", ha señalado.

En su intervención, Feijóo ha reivindicado el papel de la Unión Europea como espacio de paz y estabilidad. "La Unión nació esencialmente como un proyecto de paz", ha señalado, antes de añadir que los europeos han sido "los más indicados para defender la paz en todo el mundo". También ha afirmado que "la barbarie solo se vence con sensatez".

El líder del PP ha centrado otro bloque de su discurso en la defensa de la democracia y el estado de derecho. Ha advertido de que la democracia ha estado "amenazada dentro y fuera" de Europa y ha defendido que es "incompatible atacar la independencia del poder judicial" o "cuestionar la libertad de prensa".

Feijóo ha insistido además en la necesidad de reforzar la autonomía estratégica europea y ha señalado la dependencia energética como un desafío. Ha afirmado que, mientras Europa ha intentado reducir su dependencia del gas ruso, "España ha batido récords de compra de gas ruso". En este sentido, ha defendido un "mix energético equilibrado" y ha anunciado su intención de frenar el cierre de centrales nucleares si llega al Gobierno.

En materia demográfica, ha alertado de que Europa afronta "un asunto existencial" y ha defendido políticas que favorezcan la natalidad y la estabilidad de los jóvenes. Ha reivindicado una España "con más vivienda, empleo digno y más oportunidades".

Feijóo también ha abordado la política migratoria y ha defendido el control de la inmigración irregular, tomando como ejemplo a Ceuta por su "diversidad y tolerancia". Ha defendido la inmigración legal y ha rechazado las regularizaciones masivas de personas en situación irregular.

El líder del PP ha apelado a la unidad del proyecto europeo y ha afirmado que Europa necesita ser "uno en la defensa de la libertad frente a cualquier tentación autoritaria". Ha contrapuesto la situación española con las necesidades de la Unión Europea y ha sostenido que España necesita "una Europa fuerte, con rumbo y liderazgo".