PP-A critica que el Gobierno trata la vivienda como un "problema ideológico" y su ley estatal pone "tope" a las CCAA

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. (Foto de archivo). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha considerado este lunes que el Gobierno de coalición del PSOE y Sumar trata el asunto del acceso a la vivienda como un "problema ideológico", y que su ley estatal funciona como "un techo" o "un tope" para las actuaciones de las comunidades autónomas en esta materia.

Así lo ha señalado el portavoz 'popular' en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, en la que ha indicado que el problema de la vivienda es "uno de los más graves que hay ahora mismo en España y en toda Europa", y ha opinado que "en España particularmente se ha convertido en algo muy crudo" porque por parte del Gobierno de Pedro Sánchez "no lo han hecho bien" en el desarrollo de sus competencias.

En esta línea, Toni Martín ha criticado que la Ley estatal de Vivienda aprobada por el Gobierno "lo que ha hecho es reducir la oferta, asustar a los propietarios ante la falta de herramientas contra las personas que no pagan", hasta el punto de que "hay indicadores" que "demuestran que el problema de la vivienda ha aumentado un 35% en España desde que Pedro Sánchez es presidente", según ha llamado la atención.

Frente a ello, el portavoz del Grupo Popular ha reivindicado las actuaciones que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP-A) ha realizado en el marco de las "competencias autonómicas de la Junta de Andalucía" y que han tenido "resultado", y al respecto ha destacado que en esta comunidad se han realizado "en siete años 18.300 viviendas de protección oficial, cuando en los siete años anteriores --con gobierno del PSOE-A-- se habían hecho 4.000".

"Estamos hablando de cuatro veces más", según ha puesto de relieve Toni Martín, quien también ha reivindicado que "se han construido 140.000 viviendas libres en estos años" en Andalucía.

Ha puntualizado que todo ello no es "suficiente" porque el de la vivienda es "un problema muy grave", pero ha defendido que el Gobierno de Juanma Moreno sí está "en el camino" correcto, "aprobando también rebajas fiscales", como la nueva que se contempla "en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para que la compraventa de una vivienda no sea tan onerosa y sea más fácil de poder afrontar", según ha destacado.

Tras aludir también a los "avales hipotecarios que han permitido que más de 3.000 andaluces menores de 40 años puedan comprar una vivienda", Toni Martín ha lamentado que la comunidad autónoma se encuentra con "un techo, un tope" que lo marca la ley estatal, según ha insistido en criticar.

"ATÓNITO" ANTE LAS DECLARACIONES DE YOLANDA DÍAZ

Por otro lado, y a propósito de las negociaciones que mantienen los socios del gobierno de coalición para aprobar un decreto-ley sobre vivienda en el Consejo de Ministros de esta semana, Toni Martín ha señalado que asiste "atónito", como cree que le ocurre al "resto de españoles", al escuchar las declaraciones de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, animando a movilizarse contra el Ejecutivo, y ha augurado que "cualquier día se va a manifestar en la puerta de su vicepresidencia".

"Llega un momento en que uno no sabe si le hablan a los españoles como si fueran tontos, pero la realidad es que las competencias del Gobierno de España en esta materia, del que ella (Yolanda Díaz) es vicepresidenta, no se han desarrollado adecuadamente, y las consecuencias son estas", ha abundado el representante del PP-A, que ha apostillado que lo que ha ocurrido con el desahucio de Mari Carmen Abascal en Madrid es ya "la guinda del pastel" de "un problema muy grave que afecta a toda la sociedad y a toda una generación, que no tiene posibilidad de emanciparse porque no ha habido políticas que preparen ese momento".

En este contexto, ha advertido del "problema" que puede ser "tomar la vivienda como un arma ideológica arrojadiza contra el resto de partidos políticos", y ha criticado que "así es como se ha interpretado desde Madrid".

Al respecto, el portavoz 'popular' ha sostenido que "esto no es una cuestión de decretos", sino de "construir viviendas", para lo que, según ha remarcado, "hace falta liberar el suelo, reducir la burocracia para que no se tarde una década en construir una vivienda de protección oficial", y eso es lo que se está haciendo en Andalucía, como, según ha defendido, "los números lo avalan".

Así, ha presumido de un liderazgo andaluz en construcción de viviendas porque "se han reducido las trabas económicas, fiscales, urbanísticas, para que se pueda poner vivienda a disposición de quien la necesita", y frente a ello ha criticado que "desde Madrid lo han tratado como un problema ideológico, han puesto topes a los precios, han convertido esto en una guerra de buenos contra malos, aunque no se sabe muy bien quiénes son los buenos y quiénes los malos", ha advertido.

SOBRE LA CRISIS EN CEUTA

Por otro lado, Toni Martín se ha referido también en esta entrevista a la crisis que se vive en Ceuta tras la entrada masiva de personas inmigrantes a finales del pasado mes de julio, y al respecto ha subrayado que la ceutí "no solo es una ciudad hermana" a Andalucía, sino que aparece en su Estatuto de Autonomía, lo que obliga a la Junta a "coordinar" actuaciones con Ceuta y a "impulsarle políticamente en todo lo posible".

El representante del PP-A ha reconocido que entre los acuerdos que la Junta de Andalucía ha firmado con el Ejecutivo de Ceuta en los años de gobierno de Juanma Moreno figura el de "ayudar a que vengan los menores" migrantes no acompañados que entren en la ciudad autónoma, "siempre y cuando estén dentro de la ley", pero ha apuntado que lo que ha ocurrido este verano "no ha sido una entrada normal", sino que "en una mañana" entraron "70.000 personas" en dicha localidad.

"Y el propio presidente de Ceuta", Juan Jesús Vivas, "nos ha dicho que si ponemos ese convenio que tenemos en vigor, es decir, si se mandan a la península y a Andalucía a todos esos menores, estaríamos provocando un 'efecto llamada' de consecuencias absolutamente incalculables", ha continuado relatando Toni Martín antes de apostillar que "hay quien está utilizando políticamente eso".

Toni Martín ha defendido que cree que "lo razonable en este momento es ir de la mano del Gobierno de Ceuta", y también lo sería que el Ejecutivo ceutí "pudiera ir de la mano del Gobierno de España", pero ha lamentado que este último "no ha estado", y en esa línea ha afeado que el presidente Pedro Sánchez "estaba en 'La Mareta'" mientras se desarrollaba la crisis, y desde el Ejecutivo "han estado demonizando a los ceutíes, en vez de ejerciendo sus responsabilidades".

Finalmente, el representante del PP-A ha considerado que ahora existe una "estrategia" que pasa por "ir creando desde Madrid un cortafuego para que esto no alcance a quien tiene que acabar alcanzando, que es al ministro del Interior", Fernando Grande-Marlaska, "y también al presidente del Gobierno de España", Pedro Sánchez, según ha remachado.