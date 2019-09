PP exige al presidente de Melilla que pida "la convocatoria urgente" del CPFF

Publicado 15/09/2019 16:40:00 CET

MELILLA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea ha exigido al presidente de Melilla, Eduardo de Castro (Cs), que "inste al presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, a convocar de manera urgente el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y que cumpla con sus obligaciones en materia de financiación local".

Así lo ha manifestado el secretario general del PP melillense, Miguel Marín, quien ha indicado que Melilla, con un ejecutivo formado por Cs, PSOE y CPM, "está sumida en un desgobierno total, en el que cada uno va a lo suyo y en el que De Castro como presidente no pinta nada". "Solo para cobrar 7.000 euros al mes, que es de lo que se ha preocupado a lo largo de los últimos tres meses, el resto de cuestiones están totalmente abandonadas", ha argumentado.

Miguel Marín ha afirmado que "dentro del abandono y el silencio del Gobierno tripartito se encuentra lo que la inmensa mayoría de las comunidades autónomas están reclamando al Gobierno de España, que es la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y financiera para la actualización de los anticipos a cuenta que reciben las comunidades autónomas".

Frente a lo que considera "la dejación de funciones" del Gobierno de De Castro, ha manifestado que el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea "tiene la responsabilidad de velar por los intereses de Melilla y los melillenses. Y para ello, anuncia "el registro de un escrito para que el Gobierno Central destine a Melilla los cuatro millones anuales de financiación autonómica que le corresponden".

Por último, el número dos de los populares melillenses ha señalado que Eduardo De Castro "con un solo diputado no se puede ser presidente de una comunidad autónoma" en un ejecutivo de coalición con CPM (ocho diputados) y PSOE (cuatro).

"Todos los problemas a los que aludía De Castro antes de ser elegido presidente no es que no se hayan resuelto, sino que se han agravado. Tanto el caos de la frontera como la continuidad del cierre unilateral de la aduana comercial lo ponen de manifiesto. Y a De Castro, parece ser que ya no le importa porque no dice absolutamente nada", ha concluido Miguel Marín.