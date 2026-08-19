El PP de Melilla acusa al Gobierno de "abandonar a Ceuta a su suerte" y pide el retorno a Marruecos de los migrantes

Concentración celebrada el pasado martes en Melilla en apoyo a Ceuta. - GOBIERNO MELILLA

MELILLA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Melilla ha denunciado este miércoles que el Gobierno de España "ha abandonado a Ceuta a su suerte" tras la avalancha migratoria registrada a finales de julio y ha criticado que el Ejecutivo Central pretenda que la ciudad autónoma afronte en "solitario" las consecuencias de una situación que, a juicio de los populares, ha desbordado sus capacidades. Además, ha pedido que las personas que accedieron ilegalmente a Ceuta los días 30 y 31 de julio abandonen la ciudad y sean retornadas a Marruecos.

La diputada nacional del PP por Melilla, Sofía Acedo, ha reclamado al Gobierno central que "tome las riendas" de la situación y establezca un mando único y una coordinación efectiva, además de desplegar los medios necesarios para proteger los derechos fundamentales de los ceutíes.

Acedo ha defendido también que el Estado debe utilizar todos los instrumentos legales disponibles para que las personas que accedieron ilegalmente a Ceuta los días 30 y 31 de julio abandonen la ciudad y sean retornadas a Marruecos "de acuerdo con la normativa vigente". Según la diputada, la avalancha ha derivado en una "crisis humanitaria y sanitaria", además de una crisis de orden público y seguridad y una situación de colapso de los servicios públicos de Ceuta.

En este contexto, Acedo ha reivindicado la concentración celebrada este martes en Melilla en apoyo a Ceuta y ha asegurado que el acto sirvió para trasladar a la ciudad hermana el mensaje de que "no está sola". La dirigente popular ha lamentado especialmente la ausencia del PSOE y de Coalición por Melilla (CpM) en la movilización. Acedo ha subrayado que en el acto "no había siglas políticas", sino una defensa de Ceuta y de la soberanía española.

Respecto al PSOE, ha acusado a los socialistas melillenses de permanecer "escondidos" ante la situación de Ceuta por priorizar, a su juicio, la defensa de los intereses de Pedro Sánchez frente a los de los ciudadanos ceutíes. "Me llama más la atención que el Partido Socialista de Melilla, siendo la ciudad hermana, siga escondido porque le sea bastante más beneficioso seguir manteniendo sus sillones a defender la integridad territorial, la soberanía española en Ceuta y Melilla", ha afirmado.

También ha dirigido críticas a CpM, formación a la que ha reprochado que, según su opinión, "nunca está" cuando se trata de defender la integridad territorial y la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, ni para censurar la actitud de Marruecos hacia España. Acedo ha invitado a CpM a "cambiar su actitud" y a participar en la celebración del 17 de septiembre, que ha definido como "la fiesta de todos los melillenses, la Melilla española".

La diputada popular ha considerado además que CpM ha pedido una "oportunidad enorme" y ha señalado que la formación tendrá que explicar "a qué intereses se debe" su posición. Acedo ha destacado asimismo la presencia nuevamente en Ceuta del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, para respaldar al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, en las decisiones que considera necesarias para recuperar la normalidad en la ciudad.

La diputada ha puesto en valor las iniciativas planteadas por el PP para afrontar la situación y ha defendido la actuación de Vivas, al que ha definido como un dirigente que está defendiendo Ceuta "con entereza y convicción de que hay que defender a España".

"Defender a Ceuta es defender a España. Defender la frontera de España es defender la frontera de la UE", ha afirmado Acedo, quien ha criticado que el presidente ceutí esté teniendo que afrontar la situación con un Gobierno de España que, según ha denunciado, "le pone palos en las ruedas".