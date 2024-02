El PP nacional dice que "Melilla y Ceuta son el mejor ejemplo de cómo no se debe gestionar la sanidad pública"

MELILLA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria nacional de Sanidad y Educación del Partido Popular, Esther Muñoz, ha arremetido contra la gestión de la sanidad por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en las dos ciudades españolas del norte de África, al señalar que "Melilla y Ceuta son el mayor exponente, el mejor ejemplo de cómo no se debe gobernar o cómo no se debe gestionar la sanidad pública".

En una rueda de prensa en Melilla, donde se ha reunido con el Colegio Oficial de Médicos de Melilla, con el Sindicato Médico y con el Gobierno de la Ciudad Autónoma, Esther Muñoz ha denunciado la falta de acciones concretas durante los cinco años de mandato de Pedro Sánchez y seis ministros de Sanidad.

"Tenemos una ministra muy tuitera, que le encanta las redes sociales, está todo el día haciendo planes, pero entre sus planes no ha estado venir a Melilla. Solo gestiona dos hospitales en toda España, Ceuta y Melilla; llevan casi 11 meses en huelga y la sanidad está prácticamente al borde del colapso".

La dirigente nacional del PP ha resaltado la falta de atención a la situación crítica que enfrenta la ciudad. "Es verdad que la ministra ha dicho que escucha con atención todas las reclamaciones y que va a ponerse manos a la obra, pero en cinco años, el gobierno de Pedro Sánchez no ha hecho nada por la sanidad de Melilla ni por los melillenses".

La diputada nacional por León ha abordado también el problema nacional de la "escasez de médicos", destacando que "los consejeros de Sanidad de todas las Comunidades Autónomas han reclamado una sectorial exclusivamente sobre los médicos de atención primaria y pediatras, algo que la ministra se niega a abordar".

"Uno de los principales problemas que tiene España ahora mismo en la sanidad pública es la falta de médicos. Esto no es propio de Melilla. Esto pasa en toda España", ha señalado Esther Muñoz, destacando que "la falta de médicos afecta especialmente a Melilla, donde se imponen restricciones a la doble profesión, afectando directamente a los ingresos de los profesionales". "Melilla, por ejemplo, los médicos no pueden trabajar en la pública y en la privada, con lo cual pierden más de 1.000 euros al mes porque el Gobierno de España no les deja ejercer doble profesión", afirmó la dirigente popular, resaltando la "falta de incentivos para que los médicos se establezcan en Melilla".