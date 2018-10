El PP pide el cese del director de Educación por sus palabras sobre escolarización en Melilla de transfronterizos

Publicado 25/09/2018 15:33:18 CET

MELILLA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Melilla, a través del consejero de Hacienda, Daniel Conesa, ha pedido este martes la dimisión o cese del director provincial del Ministerio de Educación en la ciudad, Juan Ángel Berbel, después de afirmar que los hijos de los trabajadores fronterizos, unos 5.000 que cruzan a diario desde Marruecos a Melilla para trabajar en la localidad española, también tienen derecho a escolarizarse aunque quince horas después rectificó y aseguró que no tienen ese derecho por no tener su residencia en Melilla.

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Melilla, Gloria Rojas, ha dicho también este martes en rueda de prensa que el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda (PP), "no puede tergiversar la realidad afirmando que hemos escolarizado a 700 niños marroquíes" porque asegura que generan una alarma que lleva a que el director de Educación y su familia "hayan sufrido insultos en las redes sociales".

El vicesecretario regional de Estrategia y Política Económica del PP de Melilla, Daniel Conesa, ha denunciado en rueda de prensa "la alarma social y la situación repleta de irregularidades" creada por el director provincial de Educación, por lo que ha manifestado, que "Juan Ángel Berbel tiene que ser inmediatamente cesado o presentar su dimisión por haber demostrado su ineptitud al decir que los hijos de los transfronterizos tienen derecho a matricularse en Melilla y por haber impulsado un proceso extraordinario de escolarización repleto de irregularidades que ha sido rechazado por todos los colectivos".

El también consejero de Economía ha confirmado además que "los servicios jurídicos están preparando una querella contra el director provincial de Educación por todas las irregularidades", y al que acusan de la presunta comisión de sendos delitos por obligar a los colegios de Melilla a la matriculación masiva de indocumentados.

Según Conesa, "resulta sospechoso que la Dirección Provincial haya retirado a los centros las competencias de revisar la documentación de esos alumnos, que no hayan pedido opinión a los directores y que la Comisión no se haya reunido o no haya invitado a la Ciudad Autónoma".

Por último, ha considerado "una barbaridad" que el director provincial dijera el lunes que los hijos de los transfronterizos tienen derecho a ser escolarizados en Melilla, afirmación por la que ha tenido que rectificar. "Desde el PP creemos también, que la delegada del Gobierno tendría que dimitir por su incompetencia, por su inutilidad en la gestión y por el permanente enfrentamiento que provocan sus mentiras", ha concluido.

INSULTOS A LA FAMILIA DEL JEFE DEL MEC

La secretaria general del PSOE de Melilla, Gloria Rojas, ha insistido este martes en que el presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, no debe difundir declaraciones "falsas, incendiarias y catastrofistas" en relación a la inexistente escolarización de 700 menores marroquíes, después de que la Dirección Provincial del Ministerio de Educación admita que son 200 nuevos alumnos en una situación administrativa irregular en Melilla, al no poseer el padrón.

La líder de los socialistas locales ha asegurado que el "único propósito" del discurso de Imbroda es que "arda Melilla, algo que no es propio del presidente de todos los melillenses".

Un presidente responsable, según ha dicho Rojas, puede y debe informarse a través de los canales oficiales, como el de la Delegación del Gobierno o la Dirección Provincial de Educación, y luego criticar o apoyar la gestión, pero siempre con la "verdad".

"Un buen presidente de una Ciudad Autónoma no puede jamás lanzar mensajes falsos e incendiarios. Imbroda no puede mentir y tergiversar la realidad", ha continuado Rojas, lanzando un mensaje tan "claro" y "falso" como el de la escolarización de 700 niños marroquíes.

Rojas ha explicado que la realidad, tal y como detalló el lunes Berbel, es que se han tramitado un total de 640 expedientes en septiembre que corresponden, en su mayoría, a niños sin ningún problema documental o traslados de un colegio a otro. "¿Dónde están los 700 niños marroquíes, señor Imbroda?" se ha preguntado.

Rojas ha acusado a Imbroda de desatar con sus declaraciones falsas sobre los 700 niños marroquíes "todo tipo de barbaridades" en redes sociales. Rojas se ha mostrado "asombrada", ya que "se ha llegado incluso al insulto contra el director provincial del Ministerio de Educación en Melilla y su familia".

La líder de los socialistas melillenses ha anunciado que todas las declaraciones de Imbroda y de los miembros de su Gobierno han sido puestas en conocimiento de los diputados socialistas en el Congreso.